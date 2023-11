Rockhouse Festiwal 2023 już w niedzielę! Kto zagra?

"Misją wydarzenia jest umożliwić lokalnym zespołom promocję swojej twórczości i dać możliwość występu na dużej scenie u boku wyjadaczy polskiej sceny muzycznej. Stawiamy na energiczne koncerty, dobrą zabawę i niezapomniany klimat. Ważne są przekaz i emocje, czyli to, czego można doświadczyć. Przyjdź, sprawdź i poczuj gęsią skórkę - to nasze motto" - mówią organizatorzy.



Wydarzenie ma promować krakowską scenę muzyczną. "Nasz festiwal to jeden z najbardziej przystępnych, lubianych i rozrywkowych klubowych festiwali współczesnego rocka w Małopolsce" - zaznaczają twórcy.

Tegoroczna trzecia edycja festiwalu odbędzie się w klubie Poczta Główna. Głównym punktem festiwalu są występy konkursowe. Na scenie zaprezentuje się sześć kapel: The Perfumers, Besto, Kuba Folwarczny, Dream Catchers, Emberstoke i Bez Reszty. Każda z ekip zaprezentuje pięć swoich najlepszych utworów. Koncerty oceniać będzie zawodowe jury oraz publiczność. Zwycięzca wspomnianego konkursu - Rockhouse Festiwal Contest - otrzyma nagrody rzeczowe od partnerów festiwalu.

Kiedy już poznamy wyniki, będziemy mogli posłuchać specjalnego projektu Rockhouse Festiwal Anthem 2023, a gwiazdą wieczoru będą Pudelsi - zespół założony w 1985 roku w Krakowie. Najbardziej rozpoznawalną płytą grupy jest "Wolność Słowa" z 2003 roku

Równolegle na małej scenie festiwalu odbywać się będą występy krakowskich DJ-ów. Pytając za oficjalnym hymnem tegorocznej edycji: "Are you ready to rock? Are you ready for fun tonight?".