Rock & Love Festival: dwa dni rocka w sercu Łodzi

W dniach 23-24 października odbędzie się w Łodzi święto muzyki rockowej - Rock & Love Festival. Kto pojawi się na scenie?

Jednym z uczestników Rock & Love Festival będzie zespół Funky Tank /materiały prasowe

Rock & Love Festival to szansa dla młodych artystów, by pokazać się szerszej publiczności.

W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, festiwal będzie w pełni transmitowany w internecie, na profilu na Facebooku oraz w serwisie YouTube.



Dostępne są również bilety - po 50 na każdy z dni koncertowych.



Podczas festiwalu wystąpi 12 zespołów z całego kraju.



Oto szczegółowy line-up:

23 października: The Suits, James Button Band, Underkicks, Radio Slam, Funky Tank

24 października: Gladiator, MuS, Izzy and the Black Trees, Nocti, Ganczarska, Paweł Izdebski



Wydarzenie odbędzie się w łódzkim klubie Wooltura.