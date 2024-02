Rock & Love Festival 2024 odsłania kolejne karty. Co już wiemy?

Rock & Love Festival jest organizowany już po raz szósty! Misją festiwalu jest promowanie niezależnych artystów. W trakcie poprzednich edycji na scenie zaprezentowali się m.in. m.in. TFB The Freedom Birds, Filip Mizia, Funky Tank, Batna, RADIO SLAM, Stolica i Overdose.

"Motywem przewodnim jest przedstawienie zespołów, które są jeszcze na początku drogi i nie mają aż tak dużej możliwości pokazania się. Rock & Love można poniekąd nazwać festiwalem showcase'owym, ponieważ nie zapraszamy samych gwiazd, a bardzo chcemy, żeby właśnie dzięki naszej scenie te zespoły mogły zaistnieć bardziej, znaleźć wydawcę i tak dalej" - mówił przy okazji poprzednich edycji organizator, Mariusz Zając.



Rock & Love Festival 2024 - szczegóły

W tym roku festiwal ponownie odbędzie się w warszawskim klubie VooDoo, natomiast nowością jest to, że będzie podzielony na dwie części - pierwsze koncerty odbędą się 24, a kolejne tydzień później, 31 sierpnia.

"Dzięki podziałowi na dwa dni, będziemy mogli zaprezentować jeszcze więcej utalentowanych zespołów i zaoferować publiczności jeszcze bogatsze doświadczenie" - mówi organizator.

"Cieszę się, że tegoroczne zapisy na festiwal przekroczyły już 200 zespołów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polską muzyką gitarową i jej świetlanej przyszłości. To właśnie dzięki takim wydarzeniom jak Rock and Love polska scena muzyczna nabiera nowych barw i dynamiki. Zapraszamy wszystkich do udziału w festiwalu Rock and Love 2024 w Warszawie - razem stwórzmy niezapomniane wspomnienia i świętujmy muzykę, którą kochamy" - dodaje. Przypomnijmy, że nabór wciąż jest otwarty.