Rhapsody Of Fire: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

24 lutego 2020 r. w klubie Progresja w Warszawie zaprezentują się symfoniczni powermetalowcy z włoskiego Rhapsody Of Fire.

Alex Staropoli (Rhapsody Of Fire) w akcji /Gary Wolstenholme/Redferns /Getty Images

Wizyta w stolicy związana będzie z promocją wydanego w lutym tego roku albumu "The Eighth Mountain". To pierwszy rozdział nowej sagi zatytułowanej The Nephilim's Empire. Głosu na płycie użyczył legendarny Christopher Lee.



Clip Rhapsody Of Fire Rain Of Fury

Rhapsody Of Fire świętować będą także 20. rocznicę wydania płyty "Dawn of Victory".



"The Eighth Mountain" to pierwszy materiał Włochów z premierowymi utworami, na którym mogliśmy usłyszeć wokalistę Giacomo Voliego i perkusistę Manu Lottera. Obaj dołączyli do Rhapsody Of Fire w 2016 roku w miejsce długoletnich członków zespołu, czyli frontmana Fabio Leone i niemieckiego bębniarza Aleksa Holzwartha.

Clip Rhapsody Of Fire The Legend Goes On (Lyric Video)

Voli i Lotter debiutowali w barwach Rhapsody Of Fire na wydanym w 2017 roku, retrospektywnym materiale "Legendary Years".



Ceny biletów (w sprzedaży od 9 września, godz. 10:00): 100 zł przedsprzedaż / 120 zł w dniu koncertu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rhapsody Of Fire Unholy Warcry