Ostatnie lata były dla Raya Wilsona bardzo owocne. W 2016 roku na rynku pojawiły się aż dwa nowe studyjne albumy artysty: akustyczny "Song for a friend" oraz "Makes me think of home" o bardziej elektrycznym brzmieniu.

W 2017 roku wydany został album live pt. "Time and Distance". W tym samym roku Wilson wydał swoją pierwszą płytę w formacie Blu-Ray. To zarejestrowany w niemieckim studio ZDF Bauhaus ekskluzywny, zagrany dla niewielkiej widowni koncert. Z kolei w 2019 r. ukazał się na rynku album podsumowujący ostatnie 20 lat kariery solowej - "Upon my life".

Ostatnie wydawnictwo Raya Wilsona - "The Weight Of Man" - określony został przez krytyków muzycznych jako "empatia i dusza, emocja i realizacja, doświadczenie i dreszcz rozczarowań, zrozumienie i nadzieja. Nie ma wypełniaczy, każda piosenka mogłaby być samodzielnym singlem".

Ray Wilson został wyróżniony przez "Classic Rock Magazine" jako jeden z najwybitniejszych wokalistów brytyjskich, kompozytor i autor tekstów, ceniony szczególnie za charyzmę sceniczną i zawsze wysoką formę koncertową. W 1996 roku Ray Wilson roku zastąpił Phila Collinsa w roli wokalisty zespołu Genesis. Jako frontman tej legendarnej grupy współtworzył kultowy album "Calling All Stations". W marcu 2010 roku zespół Genesis został przyjęty do słynnego Rock'n'Roll Hall of Fame, jako jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów wszech czasów.

Wokalista pojawi się w Krakowie 25 marca na scenie Kina Kijów. Start koncertu przewidziany jest na godzinę 20. Bilety w zależności od miejsc kosztują od 130 do 150 złotych, a w dniu koncertu - o 10 złotych więcej.