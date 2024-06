"Nemo ogłasza największą trasę koncertową w swojej karierze. Zaledwie kilka tygodni po wielkim sukcesie na Konkursie Piosenki Eurowizji , rusza sprzedaż biletów na 26 koncertów w całej Europie, zaplanowanych na początek 2025 roku" - czytamy w ogłoszeniu.

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy ruszyła 12 czerwca o godz. 11:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rozpocznie się 13 czerwca o godz. 11:00. Z kolei sprzedaż ogólna wystartuje 14 czerwca o godz. 11:00.

Nemo na trzech koncertach w Polsce

Polskie koncerty Nemo odbędą się w Warszawie (Klub Progresja, 12 kwietnia 2025), Poznaniu (Klub B17, 14 kwietnia) i Krakowie (Klub Studio, 15 kwietnia).

Niebinarne artystki ze Szwajcarii (posługują się zaimkami one/ich) wygrały tegoroczną Eurowizję w Malmo (Szwecja). W konkursie zebrały łącznie 591 punktów - 226 od widzów i 365 od jurorów. Drugie miejsce zajął Chorwat Baby Lasagna, a na trzeciej lokacie znalazły się alyona alyona i Jerry Heil z Ukrainy.



Przy powstaniu zwycięskiej piosenki "The Code" udział mieli także Polacy. Jednym z jej twórców jest polski kompozytor Wojciech Kostrzewa. Jego nazwisko można znaleźć wśród współproducentów singla, odpowiadał także za orkiestrację. Pozostali producenci to: NYLAN, Benjamin Alasu, Tom Oehler i Pele Loriano. Za miksem i masteringiem piosenki stał natomiast Nikodem Milewski, twórca na co dzień działający w austriackim Wiedniu.