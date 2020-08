Primordial dwukrotnie w Polsce w 2021 roku (daty, miejsca)

W kwietniu 2021 roku Irlandczycy z Primordial zagrają w naszym kraju dwa koncerty.

Zespół Primordial zagra we Wrocławiu i w Warszawie /materiały prasowe

Uznany zespół z pogranicza celtyckiego folku i black metalu wystąpi 18 kwietnia 2021 roku we wrocławskiej Pralni, by dzień później pojawić się na deskach warszawskiej Proximy.

Wszystko to odbędzie się zaś w ramach trasy pod szyldem "Heathen Crusade 2021".

Na obu polskich koncertach - organizowanych przez poznańską WiniaryBookings - u boku kwintetu z Dublina zobaczymy melodyjnych blackmetalowców ze szwedzkiego Naglfar oraz (jako gościa specjalnego) Rome - neofolkowy projekt luksemburskiego wokalisty i kompozytora Jerome'a Reutera.

Szczegóły dotyczące cen biletów nie są jeszcze znane.

Przypomnijmy, że ostatnią dużą płytą Primordial pozostaje wydany w 2018 roku materiał "Exile Amongst The Ruins". Wideoklip do tytułowej kompozycji z tego albumu możecie zobaczyć poniżej: