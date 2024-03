Dotychczas poznawaliśmy głównie zagraniczne gwiazdy - w Czaplinku w dniach 1-3 sierpnia zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, wracający po 15 latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ) oraz Niemcy z Guano Apes.



Podczas Pol'and'Rock Festival zaprezentują się także Kasia Kowalska oraz zespół Flapjack ( posłuchaj! ), który zagra na Małej Scenie.

Sporo wskazuje, że jubileuszowa, 30. edycja obfitować będzie w powroty. Zobaczcie, kto pojawił się w najnowszych ogłoszeniach.

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

"Wielki powrót po 10 latach, by zagrać swój czwarty koncert na deskach Najpiękniejszego Festiwalu Świata! To zdecydowanie jedna z legend polskiej muzyki rozrywkowej! Przygotujcie się na niezapomniane przeżycia" - czytamy.

Mowa o dowodzonej przez Muńka Staszczyka grupie T.Love, która po raz ostatni na Przystanku Woodstock (to poprzednia nazwa imprezy) grała w 2014 r. jeszcze w Kostrzynie nad Odrą. Zespół reaktywował się w 2022 r. wypuszczając nowy album "Hau! Hau" za który zebrał dwie nominacje do Fryderyków. Nagrodzone złotą płytą wydawnictwo przyniosło przeboje "Pochodnia" (z Kasią Sienkiewicz z grupy Kwiat Jabłoni), "Ponura żniwiarka" i "Ja ciebie kocham".

- T.Love był zawsze takim zespołem, który, mówiąc banalnie, dawał ludziom taką pigułę, pocisk miłości. Pozytywne wibracje. To wyświechtane słowa, ale ludzie z naszych koncertów wychodzili zawsze uśmiechnięci - opowiadał Muniek w rozmowie z Interią.

"Hau! Hau" nagrał skład odpowiedzialny za sukces pamiętnej płyty "King" z 1992 r. z gitarzystami Janem Benedkiem i Jackiem "Perkozem" Perkowskim.

"Rewelacja", "Marzenia się spełniają", "Jak cudownie, nie mogę się doczekać", "Z flagą pod sceną, do zobaczenia", "Chwila, dla której warto przeżyć", "I to jest ogłoszenie godne jubileuszu" - komentują fani.

Jak się okazuje, nie będzie to jedyny powrót - po blisko 10 latach ponownie zagra też grupa Flogging Molly, "mistrzowie celtyckiego punk rocka z Los Angeles".

Grupę założyli w 1997 r. irlandzki imigrant, gitarzysta i wokalista Dave King oraz amerykańska skrzypaczka Bridget Regan. Muzyka ich zespołu to punk rock wzbogacony instrumentami celtyckimi - skrzypcami, mandoliną i akordeonem - oraz połączenie bluesowych progresji z rykiem gitar i tradycyjną muzyką irlandzką.

"Nie jesteśmy zespołem tradycyjnym. Muzyka tradycyjna miała na nas wpływ i stanowiła dla nas źródło inspiracji, ale nie ma wątpliwości, że my nadajemy jej nasz własny, szczególny charakter" - tłumaczy urodzony w Dublinie King.

"W Irlandii do pubu idzie się po to, żeby pogadać. To właśnie robimy każdej nocy na scenie - idziemy do pubu i wymieniamy się historiami" - podkreśla frontman Flogging Molly.

W 2023 roku po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja. Ostatnio Jurek Owsiak podpisał umowę z burmistrzem Czaplinka na dzierżawę tego terenu do 2026 r.

Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W ubiegłym roku w Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).