Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum. Poznaliśmy też laureatów eliminacji, którzy zaprezentują się na scenie: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych wykonawców - jednym z nich jest amerykańska grupa Limp Bizkit, która miała zaprezentować się podczas ubiegłorocznej edycji.

Kapela została założona w 1994 roku w miejscowości Jacksonville na Florydzie. Fred Durst, wokalista i współzałożyciel zespołu czerpał inspirację z niezwykle aktywnego środowiska hiphopowego, interesował się też życiem punkowego światka na Florydzie. Kwitnąca kultura skejterska, świat raperów i b-boy'ów w muzyce Limp Bizkit miały przenikać się z kontrkulturowym, buntowniczym i pełnym agresji przesłaniem muzyki punkowej.



Z połączenia mocnego, punkrockowego grania i szybkiego rapowego nawijania powstała formuła na gatunek, który krytycy muzyczni ochrzcili mianem rap-rocka i nu-metalu. Brzmienie kapeli wyróżnia agresywny wokal Dursta oraz odważne muzyczne eksperymenty gitarzysty Wesa Borlanda, którego znakiem rozpoznawczym jest wymyślny sceniczny makijaż i przebranie.

Zespół ma na koncie m.in. trzy nominacje do Grammy i 40 mln sprzedanych płyt. W październiku 2021 r. ekipa oficjalnie wypuściła nowy album ostatecznie zatytułowany "Still Sucks". Prace nad materiałem trwały ok. 10 lat. Do tej pory płyta ukazała się tylko w serwisach streamingowych, a do promocji wybrano utwór "Dad Vibes".

Durst pod koniec 2015 r. otrzymał wystawiony na pięć lat zakaz wjazdu do Ukrainy. To efekt jego słów na temat chęci przeprowadzki na Krym, który rok wcześniej został zajęty przez prorosyjskich separatystów. Wokalista wyrażał też chęć otrzymania rosyjskiego obywatelstwa i napisał także szeroko wykorzystywany przez propagandę otwarty list do prezydenta Rosji Władimira Putina.



"To, jak Rosję przedstawia się w mediach, jest dalekie od rzeczywistości i chcę udowodnić wszystkim, że tak naprawdę jest bardzo cool" - podkreślał Fred Durst, nazywając Putina "wspaniałym gościem z jasnymi zasadami moralnymi". Tych słów nie odwołał do tej pory, ani razu też nie skomentował inwazji Rosji na Ukrainę.

Z kolei Owsiak niemal na każdym kroku podkreśla antywojenny przekaz swojej imprezy. "To już nie tylko Festiwal - to nasza ogromna pokojowa manifestacja, którą chcielibyśmy, aby usłyszała cała Europa, cały świat. Wojnie nie! Napis na mojej koszulce sprzed 15 lat nagle stał się mega niebezpiecznie aktualny. Będziemy z całych sił krzyczeli wojnie nie razem z artystami - krzykniemy wszyscy razem!" - zapowiadał.



Na Małej Scenie zaprezentują się polskie grupy House Of Death (grająca ciężkiego rocka formacja pojawi się w zmienionym składzie, już bez Titusa z Acid Drinkers) oraz punkowcy z zespołów Psy Wojny i Uliczny Opryszek.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.