28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku. Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard oraz polskie grupy Kwiat Jabłoni i Organek. Poznaliśmy też laureatów eliminacji, którzy zaprezentują się na scenie: Żurkowski, Dziwna Wiosna, Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Teraz poznaliśmy kolejne gwiazdy imprezy. Są to Fun Lovin' Criminals, Stake i Kirszenbaum.

Pochodzący z Nowego Jorku zespół Fun Lovin' Criminals postał w 1993 roku w klubie "Rave Club Limelight". W 1996 roku ukazała się pierwsza studyjna płyta zespołu zatytułowana "Come Find Yourself", zawierająca singel "Love Unlimited".

Do największych przebojów grupy należą utwory "Scooby Snacks", "The Fun Lovin' Criminal", "Loco" i "King of New York".

Ostatni studyjny materiał formacji - "Classic Fantastic" - pochodzi z 2010 r. Pod koniec 2021 r. z zespołem pożegnał się frontman Huey Morgan. Obowiązki głównego wokalisty przejął basista Brian "Fast" Leiser. Do niego i perkusisty Franka Benbiniego dołączył gitarzysta Naim Cortazzi.

Stake to łączący post metal ze sludge metalem kwartet z Wevelgem w Belgii. Twórczość grupy bywa porównywana do Isis, Sunn O))) czy Pelican.

Pod obecną nazwą zespół działa od 2018 r., wcześniej funkcjonował jako Steak Number Eight.

Na Małej Scenie zaprezentuje się polski post-rockowy duet Kirszenbaum. To wspólne przedsięwzięcie Kacpra Szpyrki (filozofa, księgarza i skrzypka, który nagrywał m.in. z HellHaven) oraz Jakuba Wiśniewskiego (anglisty, muzyka i techwritera), których uprzednia współpraca w zespole Pora Wiatru zaowocowała ponad 150 koncertami, występem w finale programu "Must Be the Music" w Polsacie, główną nagrodą polskiej edycji Festiwalu Emergenza, serią crowdfundingowych koncertów w tramwajach czy występem na niemieckim Taubertal Festival.

W dorobku polski duet ma dwie studyjne płyty: "Stypa komedianta" (2019) i "Się" (2021).



Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.



Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.