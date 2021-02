Pol'and'Rock Festival 2021: While She Sleeps kolejną gwiazdą!

While She Sleeps to brytyjska kapela metalcore'owa grająca brutalny metal połączony z zawrotnie szybkim hardcorowym graniem. Zespół potwierdził swoją obecność na nadchodzącym Pol'and'Rock Festival.

While She Sleeps kolejną zagraniczną gwiazdą Pol'and'Rock Festival 2021 /Xavi Torrent/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca 2021 r. Kolejną gwiazdą został zespół While She Sleeps, a poza tym potwierdzani są wykonawcy, którzy mieli wystąpić w 2020 r.

Tak stało się już m.in. z zespołami Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, Static-X, Tagada Jones, a także polskimi formacjami Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.

While She Sleeps - kapela, założona w 2006 roku w położonym na północy Anglii Sheffield, jest znana z porywających, pełnych energii występów na żywo. W 2012 wydali debiutancką płytę, "This Is the Six", a wpływowy tygodnik "Kerrang!" uznał While She Sleeps za najlepszy nowy zespół, przyznając mu nagrodę w kategorii "Best British Newcomer".

W ciągu 14-letniej kariery formacja wydała cztery doskonale przyjęte przez krytyków albumy i grała na najlepszych metalowych festiwalach takich, jak: Download Festival, Vans Warped Tour w USA i Kanadzie, Graspop Metal Meeting czy Hellfest.



Zespół ma w planach wydanie piątego krążka, zatytułowanego "Sleeps Society" w 2021 roku. Promujący to wydawnictwo singel, "Sleeps Society" został znakomicie przyjęty przez fanów.



Gatunek muzyki, który tworzy While She Sleeps, można określić mianem metalcore, czyli połączeniem muzyki metalowej z hardcorowym punkiem.

