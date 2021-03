Pol'and'Rock Festival 2021: Jinjer oficjalnie w składzie imprezy

Ukraińska formacja Jinjer wystąpi na tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Reklama

Zespół Jinjer potwierdził obecność na tegorocznym festiwalu Pol'and'Rock /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Jinjer to ukraińska kapela grająca progresywny groove metal. Mimo tego, że grupa powstała w 2009 roku, to muzycy uważają, że Jinjer nabrała kształtu dopiero po tym, jak rok później do zespołu dołączyła charyzmatyczna i niezwykle utalentowana wokalistka, Tatiana Shamilyuk.



Reklama

W 2012 r. ukazał się debiutancki album "Inhale, Don't Breathe". Dwa lata później do sprzedaży trafiła płyta "Cloud Factory". W tym samym roku zespół zwrócił uwagę wytwórni Napalm Records, pod której skrzydłami ukazały się dwie kolejne płyty Jinjer. W 2019 r. dorobek zespołu poszerzył się o EP-kę "Micro" i płytę "Macro".

Muzycy nieustannie koncertują, występując, na początku, w Europie środkowo-wschodniej, a potem zdobywając uznanie fanów ciężkich brzmień w Ameryce, Europie Zachodniej, w Azji, i Afryce.

Ostre, drapieżne, doprowadzone do perfekcji brzmienie, które łączy progresywny groove metal i metalcore z elementami inspirowanymi muzyką reggae, funkiem, a nawet jazzem, firmowane marką Jinjer jest znane na całym świecie.

Clip Jinjer Noah

Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995 roku. W tym roku Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca.



Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".



Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2018 [dzień drugi] - 3 sierpnia 2018 r. 1 / 17 Zobacz zdjęcia kolorowych uczestników Pol'and'Rock Festival (3 sierpnia 2018 r.) Źródło: WOŚP Autor: Paweł Krupka udostępnij

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.