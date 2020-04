Pol'and'Rock 2020 odwołany. "Dziś mamy rozdarte serce"

Z powodu koronawirusa odwoływane są kolejne imprezy i festiwale. Do tej listy dołączył Pol'and'Rock Festival.

Jurek Owsiak podjął decyzję o odwołaniu Pol'and'Rock Festival 2020

Na całym świecie potwierdzono już prawie 3 mln zachorowań, ponad 208 tys. osób zmarło.

Najwięcej zarażeń - ponad 970 tys. - odnotowano w USA. Dramatyczna sytuacja jest również we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Niemczech. W Polsce wykryto prawie 12 tys. przypadków zarażenia koronawirusem, 562 osób zmarło.

Odwoływane są kolejne imprezy masowe. Decyzję o anulowaniu wydarzenia podjęli m.in. organizatorzy Glastonbury - jednego z największych festiwali na świecie. Przełożono również galę wprowadzenia nowych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław, która miała się pierwotnie odbyć 2 maja.

W audycji "Zaraz będzie ciemno" Jurek Owsiak ogłosił, że tegoroczna edycja Pol'and'Rock Festival została odwołana. "To nie moment na zgrywanie bohaterstwa, z pokorą wzięliśmy się do pomocy na jaką nas stać. Wygramy i pójdziemy na spacer, wierzymy w to mocno" - powiedział.

Zapewnił jednak, że nie zostawi fanów festiwalu. "W dniach 30 lipca - 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata - internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków. Mamy przecież tych przeżyć bardzo dużo w naszym archiwum, a i tegoroczni artyści na pewno będą chcieli przekazać Wam od siebie wiele gorących słów przyjaźni. W Waszych domach, a może na biwaku, jeśli takie będą mogły się odbywać, a może nad jeziorem czy na polanie, gdzie będziecie mogli odpalić swój komputer" - ogłosił.



"I tutaj wirus może nam naskoczyć! Tu nas nie pokona. Tu będziemy my w atmosferze przyjaźni, miłości i muzyki. Poczujecie ten festiwal tak, jakbyście na nim byli (...). Jesteśmy dla was w pełnej gotowości. Już zaczynamy pracę, wsłuchujemy się w wasze propozycje" - dodał.

Wirtualne sceny mają grać przez trzy dni od rana do późnego wieczora. Prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 26. edycja zaplanowana została na termin 30 lipca - 1 sierpnia 2020 roku. Organizatorzy festiwalu ogłosili występy kapel takich jak Dropkick Murphys, While She Sleeps, King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar czy Ørganek.