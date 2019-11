Pet Shop Boys: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCE, BILETY]

24 maja 2020 r. w COS Torwar w Warszawie wystąpi grupa Pet Shop Boys. Popularny brytyjski duet będzie promować nowy album "Hotspot" oraz przypomni największe przeboje.

Premierę nowego albumu Pet Shop Boys "Hotspot" wyznaczono na 24 stycznia 2020 r.

Materiał na płytę został napisany i nagrany w Berlinie.

To już trzecie kolejne wydawnictwo duetu przy którym Brytyjczycy pracowali z producentem Stuartem Price'em, mającym na koncie współpracę z m.in. Madonną, The Killers, Kylie Minogue, Gwen Stefani, Sealem i Hurts.

W ramach trasy "Dreamworld: The Greatest Hits Live" zespół 24 maja 2020 r. wystąpi w COS Torwar.

Ogólna sprzedaż biletów na koncert w Polsce rozpocznie się we wtorek 19 listopada o godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy: piątek, 15 listopada 10:00 - czwartek, 19 listopada 9:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster: poniedziałek, 18 listopada 10:00 - czwartek, 19 listopada 10:00 na Ticketmaster.pl.

Pet Shop Boys tworzą wokalista Neil Tennant i instrumentalista Chris Lowe. Obaj poznali się w sklepie z elektroniką i po wymianie zdań na temat muzyki tanecznej postanowili uformować zespół. Pierwszym singlem firmowanym przez Pet Shop Boys było nagranie "West End Girls", które na rynku pojawiło się latem 1984 r. i zawojowało brytyjskie listy przebojów.

