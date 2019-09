Pendragon: Trzy koncerty w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W ramach trasy "Love Over Fear" wiosną 2020 r. na trzy koncerty do Polski powróci progrockowa formacja Pendragon.

Pendragon powraca do Polski

Na czele grupy Pendragon stoją Nick Barrett (wokal, gitara) i klawiszowiec Clive Nolan (także Shadowland, Arena i Caamora). Skład uzupełniają basista Peter Gee i Jan Vincent Velazco (perkusja). Działający od 1978 roku Brytyjczycy zaliczani są do najlepszych wykonawców związanych ze sceną neo-prog rocka obok m.in. Marillion, Pallas czy IQ.

Po zakończeniu europejskiej trasy z okazji 40-lecia, muzycy ogłosili daty kolejnych koncertów pod szyldem "Love Over Fear", w ramach których odwiedzą też Polskę.

Występy odbędą się w Poznaniu (Blue Note, 11 marca 2020 r.), Piekarach Śląskich (CK Andaluzja, 12 marca 2020 r.) i Łodzi (Festiwal Prog On Days, Łódzki Dom Kultury, 13 marca 2020 r.).

Z okazji 40-lecia zespołu przygotowywane jest specjalne wydawnictwo zawierające książkę i aż 5 płyt CD.

Dorobek zespołu Pendragon to 10 długogrających albumów studyjnych oraz trzy EP-ki, które zaprowadziły ich na deski scen wypełnionych klubów na całym świecie. Do najpopularniejszych płyt Brytyjczyków należą "The Masquerade Overture" i "Not Of This World".