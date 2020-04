Pearl Jam odwołuje trasę przez koronawirusa. Koncert w Polsce przełożony na 2021 r.

Zaplanowana na lato 2020 r. europejska trasa grupy Pearl Jam została przełożona na 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa. To oznacza, że 13 lipca nie odbędzie się koncert w Tauron Arenie Kraków.

Na czele grupy Pearl Jam stoi Eddie Vedder /Jim Bennett/FilmMagic /Getty Images

Pierwszy koncert w ramach trasy promującej płytę "Gigaton" zaplanowany był na 23 czerwca we Frankfurcie. W ramach torunee po Europie przewidziane były także cztery festiwale: Lollapalooza Stockholm (Szwecja), Lollapalooza Paris (Francja), Rock Werchter (Belgia) oraz American Express Presents BST Hyde Park (Wielka Brytania).

Pearl Jam w ramach trasy miał odwiedzić także Polskę - 13 lipca planowany był koncert w Tauron Arenie Kraków (w roli supportu miał wystąpić White Reaper).

"Ciężko pracujemy, aby ustalić nową datę koncertu. Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie ważny na nową datę. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie" - ogłosili organizatorzy koncertu w Krakowie.

W Europie Amerykanom mieli na innych występach towarzyszyć IDLES i Pixies.



Pearl Jam to amerykański zespół grunge'owy założony w 1990 roku. Pierwszy koncert zagrali 22 października tego samego roku. Na koncie mają dziesięć albumów studyjnych. Od początku kariery cieszą się uznaniem krytyków i fanów. W 2017 roku trafili do Rock and Roll Hall od Fame.



Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 1,721 mln osób, ponad 103 tys. zmarło. Najwięcej zakażonych - ponad pół miliona - jest w USA.

