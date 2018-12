Paul McCartney przed koncertem w Polsce. Co usłyszymy w Krakowie?

Trzygodzinna podróż przez ostatnie pół wieku muzyki popularnej - tak zapowiada się poniedziałkowy (3 grudnia) koncert Paula McCartneya w Tauron Arenie Kraków.

Paul McCartney wystąpi w Tauron Arenie Kraków /STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Koncert w Tauron Arenie Kraków odbędzie się w ramach trasy "Freshen Up".

Wideo Paul McCartney zapowiada nowy album "Egypt Station" (Associated Press/x-news)

Reklama

Podczas tego tournee Paul MccArtney promuje wydany na początku września "Egypt Station". To pierwszy album 76-letniego muzyka z premierowym materiałem od płyty "New" z 2013 r.



"Odwiedzanie nowych miejsc to zawsze świetna zabawa! To bardzo ekscytujące doświadczenie, które pomaga zachować świeżość umysłu. Zawsze chciałem zobaczyć Kraków ponieważ słyszałem o nim wiele wspaniałych rzeczy. Świetnie się bawiliśmy podczas naszej ostatniej podróży do Polski, więc wiemy, że będzie to kolejna wyjątkowa noc dla nas. Nie możemy się doczekać powrotu - Get ready to rock Poland!"- mówi sir Paul, który w czerwcu 2013 r. wystąpił w Warszawie.

Nowy materiał był nagrywany w Los Angeles, Londynie i Sussex, zaś produkcją zajął się Greg Kurstin (m.in. Adele, Beck, Foo Fighters). Za jeden utwór odpowiada z kolei Ryan Tedder.

Na single trafiły utwory "I Don't Know" / "Come On to Me" oraz "Fuh You".

Clip Paul McCartney Fuh You

W skład zespołu towarzyszącemu McCartneyowi wchodzą: Paul "Wix" Wickens (instrumenty klawiszowe), Brian Ray (gitara basowa/gitara), Rusty Anderson (gitara) i Abe Laboriel Jr (perkusja).

Clip Paul McCartney Come On To Me

Przypomnijmy, że na niespełna miesiąc przed koncertem w Krakowie Paul McCartney zwrócił się do posła Pawła Kukiza z prośbą o ogłoszenie 21 listopada dniem urodzonego w Polsce pisarza Isaaca Bashevisa Singera, który w swojej twórczości wspierał prawa zwierząt.

W liście gwiazdor cytuje żartobliwą wypowiedź pisarza, który miał powiedzieć, że "został wegetarianinem nie dla swojego zdrowia, ale dla zdrowia kurczaków".

"Zrozumiałem z opowieści moich przyjaciół z organizacji PETA (organizacja walcząca o prawa zwierząt), że jest Pan nie tylko miłośnikiem zwierząt, ale także liderem, który rozumie, że siła sztuki może pomóc ukształtować bardziej światłe społeczeństwo" - zaapelował McCartney.

Listem pochwalił się sam Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku.



Clip Paul McCartney I Don't Know (Lyric Video)

Koncert w Krakowie jest trzecim europejskim przystankiem w ramach "Freshen Up". Za nami już koncerty w Ameryce Północnej i Japonii.

Podczas trasy nie zabraknie wielkich przebojów z czasów The Beatles (m.in. "A Hard Day's Night", "All My Loving", "From Me to You", "Love Me Do", "Blackbird", "Eleanor Rigby", "Something", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "Let It Be", "Hey Jude", "Helter Skelter" i "Carry That Weight"), grupy Wings ("Let Me Roll It", "Band on the Run", "Live and Let Die") i solowej kariery ("Maybe I'm Amazed", "My Valentine", "Queenie Eye", "Come On to Me").



Clip Paul McCartney Come On To Me (Lyric Video)