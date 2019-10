Pat Metheny: Pięć koncertów w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Na początku czerwca 2020 r. jazzowy gitarzysta Pat Metheny powróci do Polski w ramach promocji nowego projektu "Side Eye".

Pat Metheny powraca do Polski na pięć koncertów /Debra L Rothenberg /Getty Images

Pat Metheny ze swoim nowym trio odwiedzi pod banderą "Siesty w Drodze" Marcina Kydryńskiego aż pięć polskich miast, co czyni tę wizytę jego najdłuższą trasą koncertową nad Wisłą.

Wideo Pat Metheny - And I Love Her (The Beatles)

Reklama

"Chciałem stworzyć stałą scenę na której rotacyjnie występować będą muzycy u progu swych karier, Ci którzy szczególnie mnie zainteresowali" - opowiada Pat Metheny.

"Od mych pierwszych kroków w Kansas City, ale i później, czerpałem garściami z możliwości, jakie dawali mi starsi koledzy po fachu, by rozwijać się i swoją muzyczną osobowość przez pryzmat ich doświadczenia i specyficznych wyzwań ich muzyki. Czułem, że chciałem też stworzyć taką platformę, która pozwoliłaby mi skupić się na młodych muzykach, których ostatnio polubiłem, czy też z których muzyką poczułem pewne pokrewieństwo" - dodaje.

"Często zgłaszają się do mnie początkujący muzycy, którzy przyznają się do wielkiej inspiracji moimi utworami i płytami i zdarza się, że zapraszam ich do siebie, żeby pograć. Bardzo często mój wpływ przejawia się wręcz w ich muzycznej naturze, bo dosłownie wyrośli na mojej muzyce. Inspiruje mnie, jak różnie sobie radzą z muzycznymi wyzwaniami niektórych moich starszych kawałków i łapię się na myśleniu, jak by to było napisać coś nowego specjalnie dla nich. Ten projekt ma nam to właśnie umożliwić" - mówi Metheny o obecnej edycji projektu "Side Eye".

Na koncertach w Polsce towarzyszyć mu będą pianista i klawiszowiec James Francies oraz perkusista Marcus Gilmore.

Wideo Last Train Home - Pat Metheny Group

Ruszyła sprzedaż biletów na koncerty we Wrocławiu i w Warszawie.

Oto szczegóły polskiej trasy Pata Metheny'ego:



2.06.2020 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

Bilety w cenach: 349 zł (strefa 1), 299 zł (strefa 2), 259 zł (strefa 3), 199 zł (strefa 4)

3.06.2020 - Bydgoszcz - Opera Nova (Drums Fusion)

4.06.2020 - Sopot - Opera Leśna

6.06.2020 - Warszawa, Palladium

Bilety w cenach: 329 zł (strefa 1), 259 zł (strefa 2), 199 zł (strefa 3)

8.06.2020 - Bielsko-Biała - Kościół św. M Kolbe.

Wideo Pat Metheny - The Girl From Ipanema (Antonio Carlos Jobim)

Pat Metheny urodził się w 1954 roku w Lee's Summit. Zanim ukończył 15 lat grywał już regularnie z najlepszymi jazzowymi muzykami w Kansas City. Pod okiem mistrza wibrafonu Gary'ego Burtona (z którym współpracuje do dnia dzisiejszego) wypracował swój unikalny, charakterystyczny styl gry, w którym łączył elastyczną artykulację zwyczajowo zastrzeżoną dla instrumentów dętych z zaawansowaną rytmiką i wrażliwością na harmonię. Jego nowatorski sposób gry i improwizacji był jednak mocno osadzony w tradycji jazzu, swingu i bluesa.

Współpracował z tak różnymi artystami jak Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall, Milton Nascimento i David Bowie. Przez dekady pracował z pianistą Lylem Maysem, tworząc kompozytorski duet porównywany do Lennona i McCartneya. Był jednym z pierwszych jazzowych muzyków wykorzystujących na szeroką skalę syntezatory i to głównie dzięki niemu zaczęto traktować poważnie elektroniczne brzmienia i wykorzystywać syntezatory do komponowania muzyki.