P.O.D.: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

21 czerwca w klubie Proxima w Warszawie wystąpi amerykańska rockowa grupa P.O.D.

Sonny Sandoval (P.O.D.) w akcji

Cztery albumy w pierwszej dziesiątce notowania Billboardu, kilkanaście znakomitych singli, trzy nominacje do Grammy oraz przeszło 12 mln sprzedanych płyt - tym może pochwalić się pochodząca z kalifornijskiego San Diego formacja P.O.D. (co rozwija się w Payable On Death).

Dorobek amerykańskiej formacji zamyka wydany w 2018 r. album "Circles".

Do największych przebojów należą utwory "Youth Of The Nation", "Alive" oraz "Will You".

P.O.D. kojarzone jest z chrześcijańskim nurtem rocka, choć muzycy podkreślają, że ich przekaz jest bardziej uniwersalny. W każdy razie ich muzyka oparta jest na soczystych, zapamiętywalnych riffach i chwytliwych refrenach o hymnowym potencjale. Nierzadko zespół korzysta z elementów innych gatunków, chociażby hip hopu, reggae.

Przełomem w karierze P.O.D. była trzecia płyta "The Fundamental Elements of Southtown" (platyna w USA), a status gwiazd dał im kolejny album "Satellite" (potrójna platyna w USA) z przebojowym singlem "Alive" (nominacja do Grammy).

Bilety: 90 zł - przedsprzedaż, 100 zł - w dniu koncertu.

Clip P.O.D. Satellite