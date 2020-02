Open'er Festival 2020: The Chemical Brothers dołączają do składu

Do składu Open’era 2020 dołączyło aż dziesięcioro nowych, różnorodnych artystów,

The Chemical Brothers po tylu latach wciąż zachwycają publiczność /Jon Super/Redferns /Getty Images

To przedstawiciele elektroniki, amerykańskiego hip hopu i sceny alternatywnej.

Kilkanaście dni temu odebrali swoją piątą i szóstą nagrodę Grammy w karierze, a teraz The Chemical Brothers dołączają do składu Open'era 2020!



W ubiegłym roku ich dziewiąta płyta "No Geography" była jedną z najważniejszych w muzyce elektronicznej, co potwierdziły nagrody Grammy w kategoriach Best Dance/Electronic Album oraz Best Dance Recording za kawałek "Got to Keep On".



Ich spektakularny show zamknie Orange Main Stage ostatniego dnia festiwalu.

Kolejną gwiazdą będzie raper Playboi Carti. Jego pierwszy komercyjny mixtape ukazał się w 2017 roku, a już rok później doczekaliśmy się debiutanckiego albumu "Die Lit", który trafił na 3 miejsce zestawienia Billboard 200.



Banks jest jedną z najciekawszych artystek szeroko pojmowanej alternatywy, a jej nazwisko wymieniane było w jednym rzędzie obok Lorde czy Lany Del Rey.



Festival Open'er 2015: Zdjęcia publiczności (dzień 1)

Dominic Richard Harrison, znany jako Yungblud, wdarł się na muzyczną scenę niczym petarda. Wydany w 2018 roku debiut "21st Century Liability" z miejsca dał mu rozpoznawalność na skalę międzynarodową.



Na scenie festiwalu pojawi się też Angel Olsen. Jej ubiegłoroczny album "All Mirrors" okazał się przełomowy i uczynił z niej jedną z najbardziej obiecujących postaci światowej alternatywy w ostatnich latach. Magazyn "Q" pisał o "zdumiewającym, zapierającym dech w piersi albumie", podczas gdy Pitchfork z miejsca nadał mu tytuł "najlepszego nowego albumu".

"W moim świecie wychodzimy na scenę i dajemy z siebie wszystko, każdego wieczoru. Skoro ludzie wydali pieniądze, żeby zobaczyć jak dajemy czadu, mamy obowiązek im to dostarczyć" - ten cytat Seasick Steve'a mówi wszystko o jego surowej, bluesowo-rockowej energii. Muzyk zagra na scenie Open'era 4 lipca.



Australijskie trio Rufus Du Sol to nie lada gratka dla fanów elektroniki. Formacja wystąpi na Tent Stage pierwszego dnia festiwalu.



Open'er Festival 2015: Zdjęcia publiczności (dzień drugi)

Członkowie irlandzkiego zespołu Inhaler, który znalazł się w pierwszej piątce zestawienia BBC Sound of 2020, poznali się w szkole w Dublinie. Szybko zrozumieli, że dzielą uwielbienie dla tego samego rodzaju muzyki - brudnego rocka spod znaku The Stone Roses, Joy Division, The Strokes, Interpol czy The Cure. W tym roku zagrali już w Polsce na gali Bestsellerów Empiku.



Flohio wyrasta na jedną z najciekawszych nowych postaci brytyjskiej sceny rapowej. "Guardian" ochrzcił ją mianem "najważniejszego nowego głosu brytyjskiego rapu", a BBC zamieściło ją na liście "Sound of 2019".



Clip Flohio 10 More Rounds

Sea Girls pierwszą EP-kę wydali w 2017 roku, a rok później fani doczekali się dwóch kolejnych - "Heavenly War" oraz "Adored". Na Open'erze pojawią się 3 lipca.



Wcześniej ogłoszono, że na festiwalu pokażą się: m.in.: Twenty One Pilots, ASAP Rocky, Taylor Swift i Thom Yorke.



ASAP Rocky na Open'er Festival 2015

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 roku w Gdyni. Będzie to jego 19. edycja.