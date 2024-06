Ogłosili zaskakującą zmianę przed koncertem w Polsce. Mr. Big z zastępcą

6 sierpnia do Polski na ostatni koncert powróci hardrockowa grupa Mr. Big, znana z przebojów "To Be With You", "Wild World" czy "Just Take My Heart". Podczas najbliższych występów, w tym również w naszym kraju, za perkusją pojawi się nowy muzyk.

Eric Martin jest wokalistą grupy Mr. Big /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images