OFF Festival 2019: Suede kolejnym headlinerem

Suede, Superorganism i The Body to tylko część wykonawców, których tym razem ogłosił OFF Festival.

Jednym z headlinerów tegorocznego OFF Festivalu zostali Brytyjczycy z formacji Suede na czele z charyzmatycznym liderem Brettem Andersonem. Grupa w Katowicach promować będzie wydany w zeszłym roku album "The Blue Hour", ale na koncercie na pewno nie zabraknie takich przebojów jak "Beautiful Ones", "Trash" i "So Young".



Ponadto na OFF Festival zobaczymy, Superorganism, The Body, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, OM, IC3PEAK, Durad Jones & The Indications, Jakuzi, Emerald, slowthai oraz zespół Dezerter wykonujący w całości album "Underground of Poland".

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Neneh Cherry, Electric Wizard, Aldous Harding, Perfect Son, Loyle Carner, Lotic: Endless Power, Phum Viphurit, Black Midi, Daughters, The Gaslamp Killer, The Comet Is Coming, SAMA‘, Boogarins, Lebanon Hanover oraz Bamba Pana & Makaveli.

OFF Festival Katowice 2019 odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

