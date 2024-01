Jak brzmi Planeta? Odpowiedź na to pytanie już za kilkanaście dni poznają uczestnicy widowiska zainspirowanego trzecią częścią kultowej serii BBC Earth "Planeta Ziemia". "Przedsięwzięcie z udziałem polskich artystek i artystów to próba połączenia kreatywności człowieka z pięknem płynącym z natury. Dzięki wyjątkowej kompozycji obrazów i dźwięków publiczność będzie mogła doświadczyć bliskości dzikiej przyrody i poddać refleksji swoją rolę w otaczającym nas świecie" - czytamy w zapowiedzi.

Wielowymiarowe, immersyjne doświadczenie piękna natury będzie możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu w projekt sound designera Michała Zygmunta (twórcy projektu Odra) i jego autentycznym nagraniom przyrody - od głosów ptasich migracji przez zimowe odgłosy zamarzającej Odry, po subtelne szmery rzeki i delikatne podmuchy wiatru w puszczańskich koronach drzew. Artysta znany jako łowca dźwięków, od lat z niezwykłą wrażliwością nagrywa ojczystą florę i faunę tworząc dźwiękowy szlak Odry. Brzmienie zarejestrowanych przez niego polskich łąk, rzek i lasów pozwoli nadać spektaklowi lokalny charakter.

Reklama

"Wszystkie otaczające nas dźwięki zawierają pewne alikwoty, wibracje, ale te pochodzące ze świata dzikiej przyrody potrafią rezonować z człowiekiem w sposób nieosiągalny dla innego typu dźwięków. Dotykają naszych najczulszych punktów, docierają bezpośrednio do naszych zmysłów. Obcowanie z nimi relaksuje, uspokaja i wycisza, ale przypomina też o odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Nie możemy być głusi na głos Planety. Kiedy nauczymy się świadomie słuchać tego, co nas otacza, świat natychmiast stanie się lepszym miejscem" - mówi Michał Zygmunt.

"Usłysz Planetę" pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Urbańskiego połączy sztuki wizualne i muzykę, a instrumentalne autonomiczne pomosty pomiędzy nowymi aranżacjami znanych polskich utworów zbudują kompletną narrację. Dramaturgię spektaklu dodatkowo wzmocni specjalnie dobrane instrumentarium, dzięki któremu rzeczywisty głos przyrody wybrzmi jeszcze donioślej. Od rozbudowanej sekcji smyczkowej, naturalnie kojarzącej się z lasem, "drewnianej", pełnej drgań i artefaktów po brzmienia instrumentów etnicznych: fujarek, liry korbowej czy duduka, kulturowo związanych z przyrodą i pieśniami ludowymi.

Opowieść uzupełnią narracje świetlne Krzysztofa Wójcika i kompozycje wizualne przygotowane przez artystkę EMIKO OKIME na podstawie kadrów z programu "Planeta Ziemia III". Ta struktura połączy sześć utworów wokalnych wykonywanych przez Anitę Lipnicką, Natalię Przybysz, Zalię i Błażeja Króla.

O czym przypomina "Planeta Ziemia III"?

"Dzięki serii 'Planeta Ziemia III' możemy płynnie zmieniać perspektywę myślenia o życiu na naszej planecie. Raz obserwujemy Ziemię jako jeden, majestatyczny organizm, a następnie z precyzją mikroskopu przyglądamy się szczegółom i przekonujemy o tym, jak bardzo jest złożony. To absolutnie bezcenna możliwość, która pobudza do myślenia o miejscu i roli człowieka względem Planety i właśnie do tego doświadczenia będzie nawiązywała symbolika i brzmienie utworów w naszym spektaklu. Jego ważnym aspektem będzie narracja, a więc zbudowanie całej historii zarówno poprzez kolejność utworów, jak i instrumentalne przejścia pomiędzy nimi, w czym pomogą nagrania naszej rodzimej przyrody i sound design Michała Zygmunta" - podsumowuje Wojciech Urbański, producent i kompozytor spektaklu.

Wszyscy muzycy wchodzący w skład zespołu Urbański Orkiestra towarzyszyli kompozytorowi podczas największych krajowych wydarzeń, jak np. Gala Bestsellery Empiku, koncert "Razem z Ukrainą", czy koncerty projektu "Tribute to Krzysztof Krawczyk" w ramach trasy koncertowej Męskiego Grania.

"Planeta Ziemia III", która stała się inspiracją dla spektaklu "Usłysz Planetę", to trzecia część unikalnej serii telewizyjnej BBC, realizowanej wspólnie z sir Davidem Attenborough.

To monumentalne dzieło, nagrywane przez blisko pięć lat, zabierze nas w podróż po najdalszych zakątkach globu i zapozna z historiami najbardziej fascynujących gatunków na świecie. Dramatycznymi, zabawnymi, czasem łamiącymi serce, ale zawsze pełnymi nadziei.

Tym razem twórcy i twórczynie serii jeszcze mocniej akcentują fakt, że w historii Ziemi osiągnęliśmy punkt krytyczny, a wsłuchanie się w potrzeby naszej Planety i reakcja na nie jeszcze nigdy nie były tak ważne.