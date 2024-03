Nie tylko wielkie sceny. Co dzieje się w klubach w marcu?

Zrobiliśmy dla was przegląd klubowych koncertów w marcu. Na co warto się wybrać?

Call Me Karizma

"To unikat we współczesnym przemyśle muzycznym. Potrafi wykreować wysokie wyniki na poziomie influencera, przy zachowaniu delikatności artysty czy muzycznego rzemieślnika. Jego teksty mają tę samą energię, która uczyniła z Eminema artystę przełamującego kolejne granice, jednocześnie doskonale czuje się z gitarą w ręku, tworząc romantyczny alt-rock" - tak opisywany jest Call Me Karizma.

Amerykański artysta zagra w Warszawie w ramach europejskiej trasy - 5 marca pojawi się w warszawskim klubie Hybrydy.

Zara Larsson

Zara Larsson wydała właśnie swój trzeci album "Venus". "To naprawdę przerażające móc tworzyć swoje własne projekty i wystawiać je na widok publiczny. Tak naprawdę jestem dumna z tego, co robię. Pozwalam ludziom poznać prawdziwą i surową mnie" - przyznaje. Szwedka 7 marca odwiedzi COS Torwar w Warszawie.

New Model Army

W styczniu ukazał się nowy album New Model Army "Unbroken" - ten materiał to nowoczesne oblicze New Model Army, w którym słychać ich klasyczną energię. "Założony w Bradford w 1980 roku, New Model Army wkracza w swoją piątą dekadę i nie widać po nich żadnych śladów zmęczenia" - zapewniają organizatorzy.

Zespół zagra w Polsce cztery koncerty - 8 marca w krakowskim Kwadracie, dzień później w warszawskim Palladium, 11 marca w gdańskim klubie B90, a 12 - w poznańskiej Tamie.

Speedy Ortiz

W 2011 roku Speedy Ortiz powstało jako domowe studio nagraniowe gitarzystki, autorki tekstów i wokalistki Sadie Dupuis, ale solowy projekt szybko przekształcił się w zespół uwielbiany na całym świecie. Grupa uświetniła sceny festiwalowe od Bonnaroo po Primaverę.

9 marca wystąpią w Warszawie w klubie VooDoo, a towarzyszyć im będzie polski zespół Hanako.

The Pineapple Thief

The Pineapple Thief to jeden z najbardziej interesujących i wpływowych zespołów grających progresywnego rocka w XXI wieku. Konsekwentnie przesuwają granice gatunku, tworząc unikalne brzmienie, które przyniosło im oddanych fanów. W roli gościa specjalnego wystąpi Randy McStine.

W ramach europejskiej trasy grupa zagra dwa koncerty w Polsce - 11 marca w klubie Palladium (Warszawa) i 13 marca w klub Studio (Kraków).

Avatar

Heavy metalowi, mroczni, szaleni wizjonerzy znani jako AVATAR - w składzie: wokalista Johannes Eckerström, gitarzyści Jonas Jarlsby i Tim Öhrström, basista Henrik Sandelin i perkusista John Alfredsson, wracają do Europy wramach trasy "The Great Metal Circus".

Fani będą mogli posłuchać ich podczas dwóch koncertów: 11 marca w poznańskiej Tamie i dzień później w krakowskim Kwadracie.

The 1975

W ciągu ostatniej dekady The 1975 mocno ugruntowali swoją pozycję zespołu swojego pokolenia dzięki charakterystycznej estetyce, wiernym fanom i unikalnemu podejściu do dźwięków. Obecnie są w trasie "Still... At Their Very Best", w ramach której 13 marca pojawią się w Warszawie w COS Torwar.

The XCERTS

The XCERTS, w składnie: frontman Murray Macleod, basista Jordan Smith i perkusista Tom Heron, wydali swój debiutancki album "In the Cold Wind We Smile" w 2009 roku. Na koncie mają pięć albumów, a dyskografie zamyka "Learning How to Live and Let Go" z 2023 roku. W tym roku zagrają jeden koncert w Polsce - 16 marca w warszawskich Chmurach.

Normandie

Sztokholmskie trio Normandie powróciło z albumem "Dopamine" - to ich pierwsze nowe wydawnictwo od czasu płyty "Dark & Beautiful Secrets" z 2021 roku. "Na nowym materiale Philip, Håkan i Anton zajmują się przestymulowaniem współczesnego życia i odpowiadają na kilka poważnych pytań, tworząc przykład wszystkiego, czym powinien być nowoczesny zespół rockowy" - czytamy w zapowiedzi koncertu. Szwedzi zagrają 22 marca w Proximie w Warszawie.

Dr Misio

Dr Misio to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika - jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Dr Misio grają ostrego rock'n'rolla bez przebaczenia. Solidne brzmienie, ciężkie riffy, znakomite teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego i brak muzycznego kompromisu sprawiają, że to nowa i oryginalna propozycja nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim dla ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji.

W marcu zagrają trzy koncerty: 22 marca (Blue Note, Poznań), 23 marca (Klub Proxima, Warszawa) i 24 marca (Klub Scenografia, Łódź).

Darci

Realizując projekt skoncentrowany na urzekającej estetyce, wciągających produkcjach i abstrakcyjnym, ale wpływowym sposobie tworzenia piosenek, ten tajemniczy artysta wypracował swoją własną drogę dzięki unikalnemu połączeniu hip-hopu, muzyki elektronicznej i współczesnego R&B. W ramach trasy "Escape Cycle Live" zagra w Polsce jeden koncert - 25 marca w warszawskich Hybrydach.

Mother Mother

Zespół Mother Mother, w którego skład wchodzą Ryan Guldemond (wokal, gitara), Molly Guldemond (wokal, klawisze), Jasmin Parkin (wokal, klawisze), Ali Siadat (perkusja) i Mike Young (bas), odnotował naprawdę niezwykły wzrost w ciągu ostatnich trzech lat. W 2023 roku wrócili z nowym materiałem oraz ogłosili trasę, w ramach której zagrają również w Polsce. Grupy będzie można posłuchać w Warszawie, w Stodole, 26 marca.

Tom Odell

Zapowiadana trasa koncertowa jestnajwiększą w dotychczasowej karierze Toma i jest następstwem premiery długo wyczekiwanego albumu, “Black Friday". 27 marca odwiedzi warszawski COS Torwar.