Koncert Nanowar of Steel w ramach trasy "We Are Getting Old Don't Miss This Tour" odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. klubie 2Progi w Poznaniu.

Włosi promować będą wydany w marcu album "Dislike to False Metal". Ekipę z Rzymu wsparli goście: Madeleine Liljestam z Eleine w symfoniczno-metalowym "Winterstorm In The Night" oraz Joakim Brodén ze szwedzkiego Sabaton w "Pasadena 1994".

"Wszystko to składa się na fakt, że krążek jawi się jako dźwiękowy, metalowy mem, który warto zapostować" - zachęcają organizatorzy.

Reklama

Nanowar of Steel wraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Zespół współpracował m.in. z Angusem McFife z Gloryhammer, Michaelem Starrem ze Steel Panther czy Fabio Lione z Rhapsody Of Fire, a ostatnio zagrał trasę po Stanach u boku Dragonforce i Amaranthe.

"Włosi parodię biorą bardzo na serio, więc o dobrą zabawę nie musimy się martwić!" - czytamy w ogłoszeniu.

Ekipę tworzą Potowotominimak (Carlo Alberto Fiaschi - główny wokal), Mr. Baffo (Raffaello Venditti - wokal, różne efekty dźwiękowe), Mohammed Abdul (Valerio Storch - gitary, instrumenty klawiszowe), Gattopanceri666 (Edoardo Carlesi - bas) i Uinona Raider (Alessandro Milone - perkusja).