Wydana w połowie marca "Warp Speed Warriors" to pierwsza od pięciu lat płytę powermetalowców z Londynu. Produkcją (a także miksem i masteringiem) zajął się Damien Rainaud w studiu Mix Unlimited w Los Angeles, w czym wsparli go Sam Totman i Herman Li, gitarzyści i współzałożyciele Dragonforce.

To pierwszy album formacji z udziałem Alicii Vigil, amerykańskiej basistki, a także modelki i aktorki, która po dwóch latach koncertowania w barwach Dragonforce, formalnie wstąpiła w szeregi zespołu w 2022 roku.



Wśród 10 przygotowanych kompozycji, na następcy płyty "Extreme Power Metal" (2019 r.) znalazła się także zaskakująca, bonusowa przeróbka "Wildest Dreams (Taylor's Version)" Taylor Swift.



DragonForce powraca do Polski. Kto pojawi się u ich boku?

Ekipa z Londynu zaliczana jest do grona pionierów w dziedzinie ekstremalnego power metalu. Uznawani za najszybszy zespół na świecie Brytyjczycy zasłynęli za sprawą platynowego dzieła "Through the Fire and Flames", znanego również jako największe wyzwanie dla graczy "Guitar Hero III - Legends of Rock".

W klubie Studio w Krakowie w roli gościa specjalnego pojawi się amerykańska grupa Nekrogoblikon, dla której będzie to pierwszy koncert w naszym kraju. Na szersze wody metalowego świata wypłynęli w 2012 roku za sprawą viralowego klipu do utworu "No One Survives".

Formacja zaliczyła wspólne występy z m.in. Limp Bizkit, Lorna Shore, GWAR, Alestorm oraz wzięła udział w Download Fest, Heavy Montreal, Rock am Ring, Bloodstock, Summer Breeze czy Brutal Assault. Dotychczasowy dorobek zamyka "The Fundamental Slimes and Humours" z 2022 r.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 12 kwietnia o godzinie 10:00.