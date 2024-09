Najgorętsza impreza tego roku! Publiczność w Warszawie zachwycona

Roztańczony PGE Narodowy to coroczna impreza, która już po raz ósmy zaprosiła Polaków do zabawy w rytmach dance, disco polo, latino i pop. W tym roku wydarzenie prowadzą gwiazdy Telewizji Polsat: Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Aleksander Sikora oraz Maciej Kurzajewski.

Przypomnijmy, że w Polsacie transmisja z imprezy rozpoczęła się o 19:55, a dla tych, którzy chcą bawić się dłużej, transmisja od 23:00 w Polo TV!

Roztańczony PGE Narodowy - co dzieje się w Warszawie?

"Dzisiaj ta największa arena zamienia się w największy parkiet taneczny w Polsce" - zapowiedział przed koncertem Maciej Kurzajewski, a publiczność odliczała do rozpoczęcia koncertu w rytm "We Will Rock You".

Jako pierwsi na scenie pojawili się The Kolors ze swoim wielkim przebojem "ITALODISCO", szybko porywając fanów do zabawy. Następnie gromkimi brawami został przywitany Jacek Stachursky. "Witaj moja iskierko, me serduszko ukochane..." - tyle wystarczyło, by zebrani pod sceną zaczęli skakać. "Dzisiaj miałem trzy marzenia: być z wami - spełniło się, spojrzeć wam w oczy - spełniło się, i trzecie - z każdym z was dzisiaj zaśpiewać!" - wyznał wokalista i śmiało można stwierdzić, że trzecie marzenie również się spełniło.

Doda po raz pierwszy na scenie pojawiła się z kultową już "Szansą" Virgin. Po niej Skolim z hitem letnich imprez, czyli "Wyglądasz idealnie". Piosenka rozruszała publiczność tak samo jak tę zebraną w maju na sopockim Polsat Hit Festiwal. Tribbs poprosił publiczność, by rozświetliła stadion latarkami, po czym zaprosił na scenę Kubańczyka i razem wykonali "Ostatni raz zatańczysz ze mną".

Blanka w pierwszych wersach "If You Want Me" pokazała się w stroju nauczycielki, jednak szybko dołączyła do swoich tancerzy i przypomniała eurowizyjny utwór "Solo". Nie zabrakło też nowej wersji legendarnego "Asereje".



Jak się bawicie, Roztańczony PGE Narodowy?!

"Jak się bawicie?" - pytał retorycznie Olek Sikora, a odpowiedziały mu ogłuszające oklaski. Później zapowiedział Sławomira, który wraz z żoną Kajrą, zaśpiewał "Miłość w Zakopanem", z której płynnie przeszli do utworu "Cudowronek". "'Miłość odchodzi' - słyszę znów z twoich ust / Zawsze prawda miała jakiś sen" - czy komuś trzeba przedstawiać ten kawałek? Publiczności zebranej w Warszawie zdecydowanie nie - wspólnie z zespołem Boys fani odśpiewali od początku do końca ten hymn disco polo.

Po przerwie na scenie pojawiła się Doda, w zupełnie innej odsłonie niż wcześniej. Tym razem tancerze w strojach wilków towarzyszyli jej przy utworze "Mama".