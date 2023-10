Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold oraz Humanity's Last Breath.



Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).

Mystic Festival 2024: Bring Me The Horizon pierwszym headlinerem

Z deathcorowego undergroundu po szczyty alternatywno-rockowych list przebojów - działająca od 2004 roku grupa Bring Me The Horizon przeszła długą drogę. Na początku swojej kariery dali się poznać jako autorzy mocnych, metalcorowych kompozycji, jak "Chelsea Smile". W późniejszym okresie kariery złagodzili swoje brzmienie i wprowadzili do niego elementy elektroniki, co zaowocowało powstaniem takich utworów jak "Can You Feel My Heart" czy "Sleepwalking".

Dotychczasowy dorobek grupy obejmuje sześć studyjnych płyt (ostatnia to "Amo" z 2019 r.) oraz EP-ki "Music to Listen to..." (2019) i "Post Human: Survival Horror" (2020). Druga część cyklu "Post Human" - "Post Human: Nex Gen" - miała się pojawić w połowie września tego roku, ale została przełożona na 2024 r. Z tego materiału poznaliśmy singla "Darkside".

Nominowany dwukrotnie do Grammy zespół współpracował z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Dani Filth z Cradle Of Filth, Grimes, Yungblud, Lil Uzi Vert, Tom Morello, Ed Sheeran ("Bad Habits"), Machine Gun Kelly i Sigrid.