Przypomnijmy, że dotychczas ujawniono trzech headlinerów Mystic Festival 2023 - są to szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Godflesh, Grave, Antimatter, Dismember i Wolfheart .

"Mamy w programie Mystic Festival 2023 różne stężenia metalu, ale w dzisiejszym ogłoszeniu tylko przemoc i mrok. Trzymajcie gardę wysoko!" - tak organizatorzy metalowego święta zapowiedzieli kolejnych wykonawców.

W Stoczni Gdańskiej zagrają: Defleshed (Szwecja, thrash/death metal), Witchmaster (Polska, thrash/black metal), Necrotted (Niemcy, death metal), Akhlys (USA, black metal), Mord'A'Stigmata (Polska, post-black metal), Kanonfieber (Niemcy, black/death metal) i Nyrst (Islandia, black metal).

Mystic Festival 2023 - bilety

W sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).