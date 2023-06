Przypomnijmy, że Mystic Festival 2023 odbywa się w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca. Headlinerami są szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Electric Wizard, Dark Angel, Meshuggah, Behemoth, The Hellacopters, Testament, Watain Moonspell, Perturbator, Dismember, Voivod, Alcest i Sleep Token. W sumie organizatorzy zapowiadali, że podczas czterech dni na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 90 wykonawców.

Po pierwszym dniu (tzw. Warm Up Day) pojawiły się spore problemy - z "przyczyn technicznych" w czwartek nie otwarto Park Stage. To oznaczało spore zmiany w programie, które spowodowały rozczarowanie wśród wielu fanów i chaos organizacyjny. Swój koncert odwołali m.in. Niemcy z Lord of the Lost .

W piątkowe popołudnie pojawiła się informacja, że w Gdańsku nie pojawi się Greg Puciato , Amerykanin znany głównie jako wokalista grupy The Dillinger Escape Plan .

"Z przyczyn od nas niezależnych, Greg Puciato nie wystąpi na Mystic Festival 2023. Artysta odwołał także swój udział w festiwalu Download" - czytamy na oficjalnym profilu imprezy w Gdańsku. Na brytyjskim festiwalu Download Puciato miał pojawić się dzień po występie na Mysticu, czyli 10 czerwca.



W piątek na festiwalu zagrają m.in. Danzig, The Hellacopters, Watain, Electric Wizard, Dismember, Soen, Carpathian Forest, Grave, Mord'A'Stigmata, Lucifer i Sunnata.