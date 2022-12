Przypomnijmy, że dotychczas ujawniono dwóch headlinerów Mystic Festival 2023 - są to szwedzki Ghost i francuska formacji Gojira.

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Godflesh, Grave, Planet of Zeus i Birds in Row.

Teraz organizatorzy ujawnili, że trzecim headlinerem będzie Danzig . Legenda amerykańskiego metalu w Gdańsku zagra jeden z dwóch europejskich występów w przyszłym roku. Dodatkowo zespół dowodzony przez wokalistę Glenna Danziga zagra w Stoczni swój kultowy debiutancki album "Danzig" w całości.

U boku lidera występują obecnie Johnny Kelly (perkusja, Type O Negative, Quiet Riot), Steve Zing (bas) i Tommy Victor (gitara, Prong).

Wideo Danzig - Mother (1988)

Przypomnijmy, że w sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).

Karnety czterodniowe Early Bird będą dostępne tylko do 24 grudnia, do północy.