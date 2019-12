Mystic Festival 2020: Mastodon kolejną gwiazdą festiwalu

Kolejnym wykonawcą podczas Mystic Festival 2020 będzie amerykański zespół Mastodon.

Grupa obchodziła w tym roku dziesięciolecie wydania kultowego już "Crack The Skye", a ich najnowszą produkcją jest album "Emperor Of Sand" z 2017 roku. Za utwór "Sultan's Curse", który otwiera ostatnią płytę, zespół dostał nagrodę Grammy.

Wideo Mastodon - Sultan's Curse [Official Audio]

Mastodon wystąpi w Krakowie podczas drugiego dnia festiwalu, 11 czerwca.



Mystic Festival 2020 odbędzie się 10 i 11 czerwca na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Na trzech festiwalowych scenach wystąpi łącznie aż 30 artystów.



DZIEŃ PIERWSZY (10 czerwca 2020):

Judas Priest

Mercyful Fate

Heilung

Devin Townsend

Mgła

Katatonia

Amorphis

Obituary "Slowly We Rot"

Alien Weaponry

Infected Rain

Motanka

Baest

DZIEŃ DRUGI (11 CZERWCA 2020):

Nightwish

Gojira

Accept

Mastodon

The Hu

Sepultura

Beast in Black

Vader "De Profundis"

Witchcraft

Oranssi Pazuzu

Black River

Truchło Strzygi

Hentai Corporation

Ceny karnetów dwudniowych i daty zmian:

Regular Sale - 479 zł do 15 maja lub do wyczerpania puli

Last Minute Sale - 499 zł do 9 czerwca.

Bilety jednodniowe:

279 zł - w puli Regular Sale (do 15 maja lub do wyczerpania puli)

299 zł - w puli Last Minute Sale (do 9 czerwca)

319 zł - podczas trwania festiwalu.