Koncert "Kocham Katowice" odbędzie się 9 września na scenie w Strefie Kultury - jest to teren sąsiadujący ze Spodkiem w Katowicach.

"W tym roku organizację urodzin przekazujemy w ręce dwóch doskonałych artystów związanych z Katowicami - Grubsonowi i Mrozowi " - ogłosił prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.



"Katowice i cały Śląsk czują bluesa mocno i to jest tutaj w waszym DNA. Przeplotą się tutaj oprócz bluesa gatunki soul, stare r&b i dobry rock&roll. Pojawią się na scenie dwa mocne bandy" - zapowiedział Mrozu, który jest piosenkarzem aktywnym na polskiej scenie od 2004 roku. Jego najpopularniejsze piosenki to: "Miliony monet", "Jak nie my to kto", "Nic do stracenia", "Szerokie wody" i "Supermoce" (tegoroczny hymn Męskiego Grania).

"Nie będzie to standardowa playlista, którą gramy codziennie na koncertach. Będziemy mieć przygotowane utwory specjalnie pod to wydarzenie" - powiedział z kolei Grubson. "Oprócz tego będziemy mieli przygotowane specjalne utwory śląskie, covery. Jestem przekonany, że publiczność będzie zadowolona" - dodał artysta, który rapuje od 1997 roku. Jego najpopularniejsze single to: "Oddech", "Naprawimy to", "Śpiesz się powoli" czy "Nowa Fala".



"Będzie ogień!" - zapewnili obaj wokaliści.



Oprócz nich na scenie pojawią się inni artyści, a wśród nich m.in. Małgorzata Ostrowska , Kuba Badach i Zalia . Na uczestników urodzin czekać będą także niespodzianki sceniczne.



"Mam nadzieję, że znów tłumy katowiczan i gości z całego Śląska przyjedzie do nas do miasta wspólnie świętować kolejną rocznicę urodzin miasta Katowice" - powiedział prezydent Krupa.



Na katowickiej scenie podczas urodzin miasta od 2018 roku pojawili się tacy wykonawcy jak: Organek, Abradab, Krzysztof Zalewski, Brodka czy Vito Bambino.