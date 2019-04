Michael Bolton: Koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

7 sierpnia w COS Torwar w Warszawie zaśpiewa amerykański wokalista Michael Bolton, pamiętany z przebojów "When A Man Loves A Woman" czy "How Am I Supposed To Live Without You".

Michael Bolton powraca do Polski /Mikhail Japaridze\TASS /Getty Images

Za wspomnianą piosenkę "How Am I Supposed To Live Without You" Michael Bolton (naprawdę Michael Bolotin) otrzymał nagrodę Grammy.

W dorobku Boltona znajdują się nie tylko jego autorskie projekty, ale również interpretacje znanych standardów r&b i pop (jak te z płyty "Timeless - The Classics"), bożonarodzeniowych utworów ("This Is The Time: The Christmas Album") oraz wielkich hitów Franka Sinatry ("Bolton Swings Sinatra").

Jego utwory gościły na ścieżkach dźwiękowych filmów takich jak np. "Only You" ("Once In A Lifetime"), czy "Herkules" Disneya ("Go The Distance" - nominacja do Grammy).

Sprzedał ponad 65 milionów płyt na całym świecie i nie przestaje koncertować, bo jak wyznaje - kocha swoją pracę. Napisał teksty piosenek dla takich gwiazd jak: Bob Dylan, Paul Stanley, Lady Gaga, Diane Warren i David Foster. Jego utwory nagrali między innymi: Kiss, Kanye West, Jay Z, Barbra Streisand, Cher, Marc Anthony i Joe Cocker.

Clip Michael Bolton When a Man Loves a Woman

Michael Bolton ma na koncie współpracę z najsławniejszymi tenorami na świecie: Luciano Pavarottim, Placido Domingo, Jose Carrerasem, występował razem z m.in. B.B. Kingiem, Zucchero, Celine Dion, Rayem Charlesem, Sealem, Kennym G i Larą Fabian.

Dorobek 66-letniego wokalisty zamyka właśnie wydany album "A Symphony Of Hits" zawierający jego największe przeboje nagrane w towarzystwie orkiestry symfonicznej.



Michael Bolton ma również zacięcie do zadań komediowych. Stał się prawdziwą sensacją w grupie komików The Lonely Island's z utworem "Kapitan Jack Sparrow", który nominowany był do nagrody Emmy i do dzisiaj zdobył blisko 200 mln wyświetleń na YouTube. Kolejną nominację Bolton zdobył za współpracę z kanałem Screen Junkies w popularnym programie "Honest Trailers". Komediowe występy Boltona obejmują kilka odcinków przebojowego serialu CBS "Dwóch i pół mężczyzn", w którym zagrał samego siebie, przebojowej serii "Glee" i kultowej komedii ABC "Fresh off the Boat", a także serialu HBO "Last Week Tonight" z Johnem Oliverem. Wyprodukował i zagrał w filmie dla Netflixa "Michael Bolton's Big Sexy Valentine's Special" , który do tej pory jest jedną z najpopularniejszych komedii w sieci.



Wideo Jack Sparrow (feat. Michael Bolton)

"Charakterystyczny głos Michaela Boltona i jego cudowne pop-rockowe ballady z pewnością rozkołyszą warszawską publicznością. Będzie to też okazja do przypomnienia sobie najbardziej znanych utworów artysty. Jestem pewien, że jego fani w Polsce stworzą niezapomnianą atmosferę na tym koncercie" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Michaela Boltona w Polsce.



Bilety na koncert w Warszawie do sprzedaży trafią w czwartek, 25 kwietnia o godzinie 10:00.

Bolton był żonaty z Maureen McGuire. Wokalista spotykał się też z aktorką Nicolette Sheridan znaną z serialu "Gotowe na wszystko". Razem zaśpiewali w piosence "The Second Time Around" z płyty "Bolton Swings Sinatra" (2006). W sierpniu 2008 r. potwierdzono, że zerwali zaręczyny.