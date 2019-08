Metallica w Warszawie: Alcoholica zaprasza na before party przed koncertem

We wtorek (20 sierpnia) w klubie Proxima w Warszawie odbędzie się oficjalne before party przed koncertem zespołu Metallica.

Przypomnijmy, że europejska część trasy koncertowej "Worldwired Tour 2019" potrwa do listopada. W jej ramach Metallica w środę 21 sierpnia zagra na PGE Narodowym w Warszawie.

W stolicy Metallikę poprzedzać będą Szwedzi z Ghost oraz norweska Bokassa.

Dzień wcześniej (początek godz. 19:30) w klubie Proxima w Warszawie odbędzie się oficjalne before party reklamowane na stronach fanklubu - Metclub, organizowane przez Overkill.pl i zespół Alcoholica.

Na imprezie przewidziano 3-godzinny set live zagrany przez Alcoholikę oraz konkursy z nagrodami.

Alcoholica powstała w 2004 roku z myślą o graniu tylko i wyłącznie muzyki grupy Metallica. Nazwa zespołu została wybrana nie przypadkowo - przydomek ten zyskała Metallica w pierwszych latach swojej działalności.

W skład śląskiej formacji wchodzą: Wojciech "Sasim" Sasimowski (wokal, gitara), Marcin "Kęda" Kędzierski (gitara), Michał "Misiek" Flak (bas) i Michał "Misqot" Skotniczny (perkusja).

W czerwcu 2017 r. do sprzedaży trafi płyta "Sub Zero", na którą trafiło dziewięć utworów autorskich oraz cover "Can't Help Falling In Love" Elvisa Presleya.

Materiał został zrealizowany od października do grudnia 2016 w studio ZED Tomasza Zalewskiego, który został współproducentem albumu. Przed premierą płyty zespół wypuścił single "Beer'em all", "For Those who Left" i "How Far is Far Enough".