1. "Whiplash"

2. "For Whom The Bell Tolls"

3. "Ride The Lightning"

4. "Until It Sleeps"

5. "Lux Æterna"

6. "Too Far Gone?"

7. "Welcome Home (Sanitarium)"

8. "Wherever I May Roam"

9. "The Call of Ktulu"

10. "No Leaf Clover"

11. "Inamorata"

12. "Blackened"

13. "Moth Into Flame"

14. "One"

15. "Enter Sandman".