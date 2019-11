Metal Hammer Festival powraca. Deftones pierwszą gwiazdą [DATA, MIEJSCE, BILETY]

4 czerwca 2020 r. w katowickim Spodku odbędzie się nowa edycja Metal Hammer Festival. Pierwszą gwiazdą wracającej po trzech latach imprezy będzie amerykański zespół Deftones.

Chino Moreno (Deftones) w akcji /Gonzales Photo/Thomas Rasmussen/PYMCA/Avalon/UIG /Getty Images

Metal Hammer Festival odbędzie się po raz dziewiąty. Podczas poprzedniej edycji w 2016 r. główną gwiazdą był Marilyn Manson.

Metal Hammer Festival 2017 (21 lipca 2017 r.) 1 / 27 21 lipca 2017 r. w katowickim Spodku odbył się Metal Hammer Festival. Wystąpili m.in. Marilyn Manson, Myrkur, Paradise Lost i Zeal & Ardor. Zobacz zdjęcia! Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

We wcześniejszych latach na scenie pojawili się m.in. Tool, Korn, Judas Priest, Megadeth, Bruce Dickinson, Opeth, Morbid Angel oraz polskie gwiazdy ciężkiego brzmienia - Acid Drinkers, Hunter czy Vader.

4 czerwca 2020 r. w katowickim Spodku główną gwiazdą będzie amerykański Deftones. Bilety w sprzedaży dostępne będą od 22 listopada.

Formacja powstała w 1988 r. w Sacramento, a założona została przez trójkę przyjaciół z jednego liceum: Chino Moreno, Abe'a Cunninghama i Stephena Carpentera, skład wkrótce na stałe uzupełnił basista Chi Cheng, a w 1999 roku oficjalnie szeregi grupy zasilił DJ i klawiszowiec Frank Delgado.

Od 2008 r. za Chenga występuje Sergio Vega. Pierwszy basista został poważnie poszkodowany w wypadku samochodowym - muzyk przez dłuższy czas był w śpiączce. Później lekarze przekazywali, że był w stanie "półświadomości". Cheng zmarł ostatecznie 13 kwietnia 2013 r. w wieku 42 lat.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Deftones Hole In The Earth

Zespół zadebiutował w 1995 roku płytą "Adrenaline", jednak prawdziwy sukces przyszedł wraz z trzecim albumem "White Pony" (2000). Ta płyta przyniosła m.in. przeboje "Change (In The House Of Flies)" i nagrodzony Grammmy "Elite".

Dyskografię grupy zamyka album "Gore" (2016), ósma studyjna płyta w dorobku kapeli.

W 2020 roku zespół pojawi się nie tylko na trasie koncertowej w Europie, ale i wyda swój kolejny album. Wokalista Chino Moreno w najnowszych wywiadach zapowiada premierę następcy "Gore" właśnie w przyszłym roku.

Oprócz Deftones podczas Metal Hammer Festival na scenie pojawią się również inne gwiazdy zagraniczne i polskie.

Otwarcie bram: 15:00. Start: 16:00.

Clip Deftones Prayers/Triangles

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Loża - 400/420 zł

Sektory czerwone H, J - 300/320 zł

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu - 260/280 zł

Sektory niebieskie od XI rzędu - 199/219 zł

Płyta - 220/240 zł.