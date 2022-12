Jak już informowaliśmy, headlinerem Metal Hammer Festival 2023 będzie amerykańska Pantera . U boku wokalisty Phila Anselmo i basisty Rexa Browna pojawią się gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne) i perkusista Charlie Benante (Anthrax). Ta dwójka zastępuje nieżyjących braci: gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula, którzy po rozpadzie Pantery w 2003 r. współtworzyli zespół Damageplan.

Teraz poznaliśmy pełny skład imprezy. Kto jeszcze pojawi się 5 czerwca 2023 r. w Atlas Arenie w Łodzi?

Hatebreed to amerykańska formacja, która swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku. Zespół ma na koncie osiem studyjnych płyt, a ostatnia - "Weight of the False Self" - pochodzi z 2020 roku. W swojej twórczości łączą death metal z hard core'em.

Kolejną zagraniczną gwiazdą będzie Crowbar rodem z Nowego Orleanu - sludge metalowy walec z bagien Luizjany. Liderem formacji od ponad 30 lat jest wokalista i gitarzysta Kirk Windstein. W marcu 2021 r. zespół wypuścił swój 12. album studyjny "Zero and Below". Produkcją płyty "Crowbar" (1993) zajął się Phil Anselmo, a Rex Brown zagrał na albumie "Lifesblood for the Downtrodden" (2005).

Metal Hammer Festival 2023 w Łodzi. Kto jeszcze zagra?

Rodzimą scenę będzie reprezentować Illusion , działający z przerwami od 1992 roku. W dorobku ekipy dowodzonej przez Tomasza "Lipę" Lipnickiego są takie przeboje, jak m.in. "Nóź", "Vendetta" czy "Cierń".



"Spełnia się jedno z moich marzeń. Zagram przed bandem, którego moc wpłynęła na rozwój mojej; bezkompromisowość riffów oraz atom w gardle stały się dla mnie ideą, do której dążyłem. Wydaje mi się, że czasem byłem blisko. Tym dla mnie była Pantera. Niekończącym się strumieniem siły" - podkreśla Lipa.

Pod koniec kwietnia w hołdzie dla swojego zmarłego wokalisty Grzegorza "Guzika" Guzińskiego wróciła grupa Flapjack . Obecnie zespół tworzą Robert "Litza" Friedrich (gitara), Maciej Jahnz (gitara), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers), Michał "Mihau" Kaleciński (bas), Rafał "Hau" Mirocha (wokalista Dynamind) i J Kroto Cokesky (wokalista Hope).

To właśnie w tym składzie trwają prace nad nowym albumem, który ma być gotowy w pierwszej połowie 2023 r. Nowy materiał będzie można usłyszeć w Łodzi.

Festiwal otworzy polska formacja Subterfuge. Grupa ma na koncie dwie płyty "Projections from the Past" i "Prometheus". Brzmienie zespołu łączy w sobie death metalowe elementy z heavy i metalem progresywnym, a dodatkowo urozmaicone jest partiami saksofonu.