Do składu Metal Hammer Festival organizatorzy zaprosili dodatkowo londyński zespół ATAN, który otworzy całą imprezę.

Grupę założyli w 2020 r. Andrzej Czaplewski - gitarzysta i kompozytor oraz Claudia Moscoso - wokalistka i autorka tekstów. Formacja zadebiutowała we wrześniu 2021 r. za sprawą płyty "Ugly Monsters". Do promocji wybrano utwór "Absentee" , w którym gościnnie na instrumentach klawiszowych zagrał Derek Sherinian (eks-Dream Theater, Sons Of Apollo).

Reklama

Twórczość ATAN to mieszanka progresywnego rocka i metalu, w której często wykorzystywane są struktury polirytmiczne z partiami z pogranicza soul aż po djentowe riffy nisko nastrojonych gitar.

Wideo ATAN - Absentee (ft. Derek Sherinian)

Metal Hammer Festival 2023 w Łodzi. Kto jeszcze zagra?

Jak już informowaliśmy, headlinerem Metal Hammer Festival 2023 będzie amerykańska Pantera . U boku wokalisty Phila Anselmo i basisty Rexa Browna pojawią się gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne) i perkusista Charlie Benante (Anthrax). Ta dwójka zastępuje nieżyjących braci: gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula, którzy po rozpadzie Pantery w 2003 r. współtworzyli zespół Damageplan.

5 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi zagrają także Amerykanie z Hatebreed i Crowbar . Rodzimą scenę będą reprezentować Illusion, Flapjack i Subterfuge.

Metal Hammer Festival 2023 - ceny biletów (przedsprzedaż/w dniu koncertu):

Płyta - 350/380 zł

Siedzące kat. 1 - 420/450 zł

Siedzące kat. 2 - 380/410 zł

Siedzące kat. 3 - 320/350 zł.