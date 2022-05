W tym roku festiwal zmieni nieco swoją formułę. Projekt sponsorowany przez markę Żywiec przybierze formę festiwalu, który będzie odbywał się przez dwa dni. Zatrzyma się w ośmiu miastach Polski.

Tegoroczny festiwal ma charakteryzować się całkiem odmiennymi, eksperymentalnymi konwencjami w wykonaniu różnorodnych artystów. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Żywcu.

W social mediach Męskiego Grania pojawiły się już pierwsze plakaty promujące tegoroczną edycję. Dotąd nie mieliśmy do czynienia z tak potężnym line-upem imprezy - wszystko dlatego, że gwiazdy podzielą się na poszczególne miasta.

"Wiemy, że nie mogliście przez to spać. My też! Codziennie myśleliśmy o tym poście i wiemy, że nic lepszego nie wymyślimy: oto line-up, na który wszyscy czekali!" - napisali na Facebooku organizatorzy i prędko przeszli do prezentacji ogłoszonych właśnie artystów.

Jest w czym wybierać!

Męskie Granie 2022: kto i gdzie wystąpi?

Męskie Granie Poznań - 24-25 czerwca

Piątek

Scena Główna: Daria Zawiałow, KARAŚ/ROGUCKI; Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico, WOJTEK MAZOLEWSKI - YUGEN, Dawid Podsiadło

Scena Ż: Ania Leon; BARANOVSKI, FISMOLL, Jan-Rapowanie, Kamil Hussein, Zdechły Osa

Sobota



Scena Główna: Cool Kids of Death, KORTEZ PROJEKT SPECJALNY, MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne", WaluśKraksaKryzys, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: Jagoda Kret; JULIA WIENIAWA; Kacperczyk; MEEK, OH WHY?; SYNDROM PARYSKI; Wczasy

Męskie Granie Katowice - 8-9 lipca

Piątek



Scena Główna: król, MARIA PESZEK, SMOLIK // KEV FOX, Tribute to Krzysztof Krawczyk, Dawid Podsiadło

Scena Ż: 1988 - Ruleta show feat. Tymek, Kacha, Margaret, Rosalie., Onoe Caponoe, Zdechły Osa, Tonfa, Hades, Scolop333ndra, BARANOVSKI, Frank Leen, JULIA WIENIAWA, RAT KRU x KOMBII, The Cassino

Sobota



Scena Główna: KAŚKA SOCHACKA, Kwiat Jabłoni, ØRGANEK, WaluśKraksaKryzys, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: Natalia Szroeder, Ofelia, Rita Pax - Tribute to Breakout, Sea Saw, SOBEL, Wczasy

Męskie Granie Warszawa - 15-16 lipca

Piątek



Scena Główna: Cool Kids of Death, Daria Zawiałow, król, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico, Dawid Podsiadło

Scena Ż: BEDOES, BIBOBIT/OSIECKA i Goście, Jagoda Kret; KAMP! X, Rubens, Zalia



Sobota

Scena Główna: MARIA PESZEK, ME AND THAT MAN, MROZU, ZALEWSKI, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: ATLVNTA; BOKKA, Frank Leen, ta UKRAINKA, Wczasy

Męskie Granie Wrocław - 22-23 lipca

Piątek

Scena Główna: Cool Kids of Death, Daria Zawiałow, FISZ EMADE TWORZYWO, Tribute to Krzysztof Krawczyk, Dawid Podsiadło

Scena Ż: Coals, EABS, jakub skorupa, Kacperczyk, Rubens, ta UKRAINKA

Sobota

Scena Główna: Bitamina, KAŚKA SOCHACKA, RALPH KAMINSKI, ZALEWSKI MTV Unplugged, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: BIBOBIT/OSIECKA i Goście; Jan-rapowanie, Ofelia, Resina pres. Speechless, Trupa Trupa, ŻURKOWSKI

Męskie Granie Kraków - 29-30 lipca

Piątek

Scena Główna: BRODKA, KARAŚ/ROGUCKI, Natalia Przybysz, RALPH KAMINSKI, Dawid Podsiadło

Scena Ż: BEDOES, jakub skorupa, MEEK, OH WHY?, Rita Pax - Tribute to Breakout, YANA, ŻURKOWSKI

Sobota

Scena Główna: IGO, Kwiat Jabłoni, MROZU, WaluśKraksaKryzys, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: Ania Leon, ARS LATRANS Orchestra: Sztuka Miłości, MARTIN LANGE, SZCZYL, WOJTEK MAZOLEWSKI - YUGEN, Zdechły Osa

Męskie Granie Szczecin - 12-13 sierpnia

Piątek

Scena Główna: Kwiat Jabłoni, MROZU, Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam, ØRGANEK, Dawid Podsiadło

Scena Ż: asthma, Dziwna Wiosna, Jan-rapowanie, Natalia Szroeder, Oxford Drama, SYNDROM PARYSKI

Sobota

Scena Główna: Bitamina, IGO; MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne", ZALEWSKI MTV Unplugged, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: Kacperczyk, Kamil Hussein, KAMP! X, KUKON, Mery Spolsky, YANA

Męskie Granie Gdańsk - 19-20 sierpnia

Piątek

Scena Główna: FISZ EMADE TWORZYWO, ME AND THAT MAN, MIUOSH x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne"; RALPH KAMINSKI, Dawid Podsiadło

Scena Ż: BEDOES, BOKKA, Jagoda Kret, LUNA, MARTIN LANGE, Zdechły Osa

Sobota

Scena Główna: KAŚKA SOCHACKA, sanah, Vito Bambino, Męskie Granie Orkiestra 2022

Scena Ż: EABS, MUCHY, Ofelia, The Cassino, TYMEK, Zalia

Bilety na koncerty jak co roku wyprzedały się w błyskawicznym tempie - wejściówki na wszystkie są już wyprzedane. Organizatorzy zapowiadają, że na fanów festiwalu czekają jeszcze niespodzianki i inni, nieogłoszeni artyści.

Trasa Męskie Granie 2022

Tego lata Męskie Granie odwiedzi następujące miasta:

24-25 czerwca - Poznań, Park Cytadela

8-9 lipca - Katowice, Muchowiec

15-16 lipca - Warszawa, Służewiec

22-23 lipca - Wrocław, Partynice

29-30 lipca - Kraków, Muzeum Lotnictwa

12-13 sierpnia - Szczecin, Łasztownia

19-20 sierpnia - Gdańsk, Polsat Plus Arena

26-27 sierpnia - Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem