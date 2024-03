Koncerty w Polsce odbędą się w Warszawie (Proxima, 11 października) i Poznań (Tama, 12 października).

Nazywani "mesjaszami power metalu" Finowie z grupy Sonata Arctica na początku marca wypuścili album "Clear Cold Beyond", na którym sięgają do swoich korzeni.

Sonata Arctica na dwóch koncertach w Polsce. "Więcej szybkości"

"Po dwóch nieumyślnie lżejszych albumach (materiały akustyczne z 2022 r.), od pewnego czasu czuliśmy, że należy zagrać ciężej. Powrót do metalu wydaje się nowym początkiem, a komponowanie i nagrywanie tych utworów sprawiło nam sporo radości. Więcej szybkości i utworów, które ludzie będą chcieli śpiewać razem z nami" - zapowiadał jeszcze przed premierą Tony Kakko, wokalista Sonata Arctica.

"Clear Cold Beyond" zmiksowano w studiu Finnvox pod okiem Mikko Karmili (razem pracowali przy pierwszych dwóch płytach). Masteringiem w studiu Chartmakers West zajął się Svante Forsbäck, który w tej materii współpracuje z Sonata Arctica od wielu lat. Autorem okładki jest Niko Anttila.

Clip Sonata Arctica Dark Empath

Z nowym materiałem przyjadą także Grecy z Firewind. Dowodzona przez byłego gitarzystę Ozzy'ego Osbourne'a Gusa G. grupa na swoim dziesiątym krążku przebojowo łączy hard rocka z power metalem, a gitarowe solówki idealnie współgrają z wokalami Herbiego Langhansa (Avantasia).

Jako pierwsza na koncertach w Warszawie i Poznaniu zaprezentuje się międzynarodowa formacja Serious Black. Założony przez byłych muzyków Helloween, Blind Guardian, Visions of Atlantis czy Ted Morose zespół na swoim koncie ma sześć pełnych albumów, a ostatni z nich, "Vengeance is Mine", ukazał się w lutym 2022 roku.