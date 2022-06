Maltańska scena imprezowa gotowa na lato 2022

Materiały promocyjne



Lato 2022 to przede wszystkim duże imprezy plenerowe oraz festiwale

Po kilku spokojnych latach Malta wraca z bogatą ofertą festiwalową pod hasłem licznych imprez plenerowych, wypełnionych beztroską zabawą i ciekawymi wydarzeniami artystycznymi. Imprezowicze i melomani będą mogli cieszyć się, zarówno muzyką na żywo, jak i profesjonalnymi nagraniami, ponieważ w tym sezonie wszyscy nadrabiamy stracony czas, bawiąc się do upadłego!

Wydarzenia w sezonie letnim:

DLT:MALTA 2022 (16-20 czerwiec)

- Dla tych, którzy jeszcze nie znają tego zwrotu, skrót DLT oznacza "Days Like This", najwyższej jakości muzyczne doświadczenie, którego początki sięgają Wielkiej Brytanii, ale od samego początku stało się światową sensacją. Zespół DLT organizuje imprezy w tak egzotycznych lokalizacjach, jak Bora Bora Ibiza-Malta, Cafe del Mar Malta, Gianpula Village czy Uno Malta, oferując występy znanych DJ-ów oraz artystów z całego świata. Czołowe gwiazdy imprezy to, między innymi, Rema, Shenseea, Wizkid czy KAYTRANADA. To ekskluzywne wydarzenie przewidziane jest jedynie na 3000 uczestników, zatem warto zdobyć bilety jak najwcześniej.

Isle of MTV 2022 (19 czerwiec)

- Już po raz czternasty, prezentujemy bezpłatny letni festiwal muzyczny Isle of MTV, ponownie na placu Il-Fosos na Malcie. W tym roku wystąpią, między innymi, zróżnicowany gatunkowo, wszechstronny artysta - French Montana, oraz wielokrotnie nagradzany, światowej sławy DJ - Marshmello. W ciągu ostatnich 13 lat to wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło dziesiątki tysięcy fanów z całego świata, zatem warto pomyśleć o wcześniejszym zakupienie biletów, aby zapewnić sobie miejsce pod sceną.

Summer Daze Malta 2022 (10-17 sierpień)

- Letni festiwal muzyki tanecznej Daze Malta rozpoczyna się w tym roku 10 sierpnia. Na scenie pojawią się najpopularniejsi artyści muzyki EDM, pop oraz house. Zaprosiliśmy najlepszych DJ-ów z całego świata, którzy połaczą siły, współtworząc to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które będzie odbywać się po raz pierwszy od 2019 roku. Aby otrzymywać więcej informacji o tym wydarzeniu oraz być na bieżąco, przejdź do dedykowanej strony internetowej.

Glitch Festival 2022 (13-16 sierpień)

- To już 5. edycja Glitch Festival, który zapowiada się z większym rozmachem niż kiedykolwiek wcześniej. Po dwuletniej, przymusowej przerwie goście będą mogli liczyć na szalone imprezy na dachach, łodziach, a nawet w tajemniczych jaskiniach. Taniec jest nie tylko dozwolony, ale wręcz wymagany! Uczestnicy otrzymają solidną porcję najlepszej muzyki elektronicznej na żywo, przy czym główny festiwal odbywać się będzie w wiosce Gianpula w dniach 14-15 sierpnia. Ostatnia impreza będzie miała miejsce na łodzi 16 czerwca. Kliknij tutaj, aby kupić bilety i dowiedzieć się więcej.

Elrow Malta (14 wrzesień)

- Określana jako "najbardziej szalona impreza na świecie"! Pod koniec sezonu, tj. 14 września, Elrow przynosi ze sobą na słoneczną Maltę eksplozję światła, koloru i dźwięku. Ta światowej sławy marka eventowa tworzy niezapomniane wydarzenia artystyczne na całym świecie, w tym w tak popularnych miejscach, jak Ibiza. Impreza będzie wyjątkowym połączeniem muzyki elektronicznej, wciągających wielozmysłowych wrażeń, psychodelicznej scenerii oraz multum kolorowego konfetti. Idąc za hasłem twórców - dance like nobody is watching (tańcz tak, jakby nikt nie patrzył) - to epickie wydarzenie będzie prawdziwą idyllą dla rasowych imprezowiczów. Więcej informacji znajdziesz na stronie marki Elrow na Facebooku.

Drumcode Festival Malta (15-19 wrzesień 2022)

- Gdy lato zaczyna chylić się ku jesieni, my podgrzewamy atmosferę wyjątkowym, czterodniowym festiwalem muzycznym Drumcode. Ponad 50 utalentowanych artystów zagra na siedmiu oddzielnych scenach, zbudowanych specjalnie na to wydarzenie. Niektóre z czołowych nazwisk imprezy to: Adam Beyer, Chris Liebing, DJ Rush, Joris Voorn, Maceo Plex, Monika Kruse i wielu innych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować miejsce.

Wytyczne związane z pandemią COVID

Malta, podobnie jak reszta świata, powoli ponownie otwiera się na ruch turystyczny. Dzięki temu, będziemy tego lata idealnym miejscem do spędzenia szalonych, pełnych wrażeń wakacji, nawet dla licznych grup.

Od 9 maja 2022 r. Malta rezygnuje z przyjętej w okresie pandemii klasyfikacji krajów na czerwone lub ciemnoczerwone. Oznacza to, że turyści, pochodzący z dowolnego kraju świata będą mogli (o ile są w pełni zaszczepieni lub posiadają poświadczenie przebycia COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub negatywny wynik testu COVID-19) przebywać na terenie naszego kraju bez kwarantanny. W przypadku testu, akceptujemy wynik testów ekspresowych (wykonanych w ciągu 24 godzin od wyjazdu), jak i wynik testów PCR (wykonany w ciągu 72 godzin od wyjazdu). Jeśli turysta nie będzie posiadać ze sobą żadnego z wcześniej wymienionych dokumentów, zostanie poproszony o poddanie się 10-dniowej kwarantannie. Okres ten można skrócić do siedmiu dni, wykonując test na COVID-19 i otrzymując wynik negatywny.

Ponadto, nie wymagamy noszenia masek ochronnych podczas lotów na lub z Malty. Nie są one również wymagane w miejscach zamkniętych, co oznacza, że ​nie są konieczne, aby uczestniczyć w jakimkolwiek masowym wydarzeniu lub festiwalu. Także, limit uczestników imprez został przywrócony do standardów sprzed pandemii COVID, co oznacza, że ​​o wiele więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej bogatej oferty artystycznej tego lata.





