Zapowiadany na lato nowy album studyjny "A Century Of The Self" promuje wypuszczony w marcu singel "Erase". W ramach trasy koncertowej Airbag zaprezentuje się na trzech występach w Polsce. Koncerty odbędą się w Gdańsku (17 października, Stary Maneż), Warszawie (18 października, Progresja) i Krakowie (19 października, Kwadrat).



Airbag na koncertach w Polsce. Ceny Biletów

Gdańsk (siedzące) - 159 zł / 179 zł / 199 zł

Warszawa (stojące) - 159 zł

Kraków (stojące) - 159 zł.

Obecnie stały skład tworzą Bjørn Riis (gitara), Asle Tostrup (wokal) i Henrik Fossum (perkusja). Dodajmy, że Riis poza występami w Airbag rozwija swoją karierę solową - w 2022 r. wypuścił swój czwarty album "Everything To Everyone".

Zespół powstał w 1994 roku, początkowo będąc typowym cover bandem, grającym utwory m.in. Pink Floyd. Na przełomie lat 2004-2005 norwescy muzycy przyjęli nazwę Airbag. Mniej więcej w tym samym czasie grupa, dzięki internetowi, udostępniła pierwszą EP-kę "Come On In", na której znalazły się cztery utwory. Następne EP/demo "Sounds That I Hear" ukazało się w 2006 roku, a w 2007 ostatni z minialbumów "Safetree".

Koncertowy debiut grupy z własnym materiałem nastąpił w 2007 roku. Muzycy Airbag supportowali takie zespoły jak m.in. Riverside, The Pineapple Thief czy Gazpacho. Rok 2009 z pewnością był dla Norwegów przełomowy - wówczas ukazał się oficjalny debiut "Identity". Kolejne duże płyty to "All Rights Removed" (2011 r.) i "The Greatest Show on Earth" (2013 r.). W 2016 r. do sprzedaży trafił czwarty album "Disconnected" zawierający sześć kompozycji połączonych wspólnym tematem, a w 2020 pojawił się "A Day at the Beach".

Wszechobecne wpływy muzyki klasycznej, rocka progresywnego, elektroniki oraz ten skandynawski "pierwiastek melancholii" są wyznacznikami stylu zespołu. Krytycy w nagraniach Airbag doszukują się wpływów m.in. Pink Floyd, Porcupine Tree, Talk Talk, Radiohead czy norweskiego A-ha.