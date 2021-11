Machine Head i Amon Amarth razem. Wspólny koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Podczas trasy "Vikings and Lionhearts Tour" Machine Head i Amon Amarth poprzedzać będzie The Halo Effect, czyli rozwijający się projekt byłych muzyków grupy In Flames. Nowo powstałą, szwedzką formację The Halo Effect tworzy pięciu byłych i obecnych członków goeteborskiego In Flames: Jesper Strömblad (gitara), Daniel Svensson (perkusja), Peter Iwers (bas), Niclas Engelin (gitara; jako jedyny wciąż w szeregach In Flames) i Mikael Stanne (wokal; także w Dark Tranquillity). Zespół podpisał właśnie kontrakt z niemiecką Nuclear Blast Records.

Tournee obejmie też Polskę - jedyny koncert w naszym kraju odbędzie się 18 września 2022 r. w Tauron Arenie Kraków. Bilety trafią do sprzedaży 5 listopada od godz. 11:00.

Płytowy dorobek kalifornijskiego Machine Head zamyka "Catharsis" ze stycznia 2018 r. Od tego czasu grupa dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Robba Flynna wypuściła single "Do Or Die", "Circle the Drain", "Stop the Bleeding" (z udziałem Jessego Leacha z Killswitch Engage), "Bulletproof" i "My Hands Are Empty".

Zapowiedzią dziesiątego studyjnego albumu jest singel "Arrows in Words from the Sky". W 2019 r. zespół przeszedł spore zmiany w składzie - u boku Flynna pojawili się Wacław "Vogg" Kiełtyka z krośnieńskiego Decapitated oraz perkusista Matt Alston. Kwartet uzupełnia basista Jared MacEachern.

Jeśli chodzi o Szwedów z Amon Amarth to zespół był jedną z gwiazd Mystic Festival 2019 w Krakowie. Promował wówczas album "Berserker" z maja 2019 r.