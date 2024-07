Ma zaledwie 27 lat, a kocha ją cały świat. Przyjedzie na dwa koncerty do Polski

Pochodząca z Norwegii 27-latka sprzedała w swojej karierze już ponad milion albumów, a jej piosenki odtworzono 2,6 miliarda razy. AURORA nie tylko tworzy muzykę, ale też nie boi się trudnych tematów.

W kwietniu 2022 roku przeczytała list "We Are the Earth" napisany przez rdzennych aktywistów, który "wzywa do naprawy świata poprzez spojrzenie w głąb własnych serc oraz odbudowanie empatycznej relacji z eksploatowaną przez nas ziemią".

Tekst zainspirował ją do działań. Podróżowała po świecie, spotykając się z odważnymi kobietami, które według niej "posiadają prawdziwą wiedzę" i określa je współczesnymi filozofkami. Szczególne piętno odcisnęły na niej trzy przywódczynie rdzennych plemion w Kolumbii, Brazylii i Argentynie. To wszystko przyczyniło się do powstania nowego albumu "What Happened to the Heart?".

"Większość nowych piosenek celowo powstawała poza strefą komfortu, w tłocznych i hałaśliwych w miejscach, w oderwaniu od korzeni i z dala od znajomej samotni lasów w Bergen. Miało to na celu odzyskanie harmonii pomiędzy umysłem a sercem" - czytamy.

AURORA na dwóch koncertach w Polsce. Gdzie zagra?

AURORA wystąpi w tym roku w Polsce na dwóch koncertach w ramach pierwszej części trasy "What Happened to the Earth?". Będzie można posłuchać jej 23 września w krakowskiej Tauron Arenie, oraz dzień później w COS Torwar w Warszawie.