Zrodzony na ulicach wielokulturowego tygla, jakim jest Nowy Jork, zespół składa hołd tradycji amerykańskich zespołów dętych z Nowego Orleanu, łącząc swoje brzmienie z eklektycznym rockiem, rytmami karaibskimi, arabskimi, wschodnioeuropejskimi, a także funkiem, jazzem, ska, gospel i EDM.

"Naszą siłą jest posiadanie poszczególnych członków, którzy mogą wyrazić siebie jako część całości, która jest czymś więcej niż sumą jej części" - mówi grający na saksofonie Daro Behroozi, mieszkaniec Brooklynu, którego irańsko-holendersko-francusko-niemieckie pochodzenie doprowadziło do zainteresowania wszystkim, od bliskowschodnich brzmień po tradycję bałkańskich orkiestr dętych.

Lucky Chops popularność w internecie zdobyli za sprawą przeróbki "I Got You (I Feel You)" Jamesa Browna i "Funkytown" Lipps Inc.

Wideo Lucky Chops @ Herald Sq

Grupę tworzą Josh Holcomb (puzon), Daro Behroozi (saksofon), Joshua Gawel (trąbka), Adrian Condis (saksofon barytonowy), Nora Nalepka (suzafon) i Ben Holcomb (perkusja)

Zespół powraca do Europy po raz pierwszy od 2019 roku, a tuż po wydaniu drugiego pełnowymiarowego albumu "New Day", który ma ukazać się jesienią tego roku.



Lucky Chops - koncerty w Polsce

W ramach trasy "New Day New Tour" Lucky Chops zagrają dwa koncerty w naszym kraju. 31 października formacja zaprezentuje się w Krakowie (Klub Kwadrat), a 2 listopada wystąpi w Warszawie (Klub Proxima).

Bilety wciąż są w sprzedaży w cenie 95 zł.