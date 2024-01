Norwegowie z Carpathian Forest zagrają w Poznaniu (Tama, 9 marca), Katowicach (P23, 10 marca) i Warszawie (Proxima, 11 marca).

Przedsprzedaż biletów na polskie koncerty rozpocznie się 10 stycznia o godzinie 11:00.

Carpathian Forest w Polsce. Legenda black metalu powraca

Grupę w 1990 r. założyli Nattefrost (wokal) i Nordavind (bas, gitara, klawisze) początkowo pod nazwą Enthrone. Dwa lata później na scenie ekstremalnego metalu pojawiła się nazwa Carpathian Forest, a do dwójki liderów dołączyli Lord Blackmangler (perkusja) i Damnatus (bas). Ta dwójka szybko pożegnała się ze składem, a w ciągu blisko 35 lat przez zespół przewinęli się m.in. Lazare (później Borknagar i Solefald), Tchort (m.in. Green Carnation, Emperor, Blood Red Throne, Satyricon) i Anders Kobro (perkusista Green Carnation, In The Woods...)



W 2001 r. szeregi grupy podczas sesji nagraniowej do płyty "Morbid Fascination of Death" opuścił współzałożyciel Nordavind.

Ostatni jak dotąd materiał Norwegów to "Likeim" z 2018 roku, który ukazał się nakładem Indie Recordings. Na płycie znalazł się m.in. cover "All My Friends Are Dead" z repertuaru Turbonegro. Carpathian Forest wcześniej sięgał po utwory m.in. The Cure, Venom, Discharge czy Darkthrone.

Grupa ma na koncie występy na największych metalowych festiwalach jak Brutal Assault, Hellfest, Inferno czy Mystic Festival 2023 w Gdańsku, trasy w tym m.in. u boku Behemoth. Przypomnijmy, że zespół poprzedzał też Gorgoroth na osławionym koncercie w studiu TVP w Krakowie w 2004 r.

