Laibach wraca do Polski na dwa koncerty [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W ramach kontynuacji trasy "The Sound of Music", pod koniec maja na dwa koncerty do Polski powróci słoweńska grupa Laibach.

Laibach powróci do Polski /Gonzales Photo/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Powstały w 1980 r. Laibach jest uważany za jedną z najbardziej znanych grup artystycznych byłego obozu komunistycznego. Laibach to skrzydło muzyczne interdyscyplinarnego kolektywu artystycznego Neue Slowenische Kunst (NSK), który stał na czele ruchów artystycznych w Europie Wschodniej.

W dawnej Jugosławii Laibach, uznany za wywrotowy, kilkakrotnie był obejmowany oficjalnym zakazem działalności. Grupa w swojej twórczości często sięga do motywów wykorzystywanych w marszach wojskowych, symboli totalitarnych, estetyki faszystowskiej, podkreślając w ten sposób zagrożenia związane z totalitaryzmem.

Twórczością Laibacha inspirował się m.in. niemiecki Rammstein.

W sferze popkultury zespół zasłynął coverami słynnych utworów z list przebojów. Najbardziej znane to m.in. "Life Is Life" zespołu Opus, "Sympathy For The Devil" Rolling Stonesów czy "Across The Universe" The Beatles.

Laibach powróci do Polski w ramach kontynuacji trasy "The Sound Of Music", promującej album o tym samym tytule (2018). Grupa wykona set złożony z utworów ze swojej najnowszej produkcji, uzupełniony o numery z albumów, takich jak: "Also Sprach Zarathustra", "Spectre", "Kapital" czy "Volk".

Clip Laibach The Sound of Music

Polskie koncerty odbędą się w Krakowie (24 maja, Kwadrat) i Gdańsku (25 maja, B90).



Przedsprzedaż biletów ruszy już w najbliższy poniedziałek (13 stycznia).