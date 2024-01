Kultowy zespół wystąpi w Polsce. Pretenders przyjadą na jeden koncert

Po pięciu wyprzedanych i świetnie przyjętych koncertach klubowych, które odbyły się w londyńskim Electric Ballroom, O2 Ritz w Manchesterze i Barrowlands w Glasgow w październiku 2023 roku, zespół został opisany przez "Evening Standard" jako "kultowy", "Sun On Sunday" określił ich mianem "legendarnych", a "Louder Than War" przyznało, że są "skandalicznie dobrzy".

Po wydaniu nowego albumu - "Relentless" - który jest ich najwyżej notowaną płytą od 23 lat, nadchodzi trasa koncertowa. Nowe utwory spotkały się z uznaniem krytyków. "MOJO" opisało krążek jako "nieustannie genialne kompozycje... z pewnością tak, jak Chrissie Hynde zawsze chciała, by brzmiało The Pretenders". "The Observer" usłyszał "inspirującą długowieczność", "Record Collector" docenił pięcioma gwiazdkami "najlepszy album Pretenders od 20 lat", a "Uncut Magazine" nazwał album "nowym szczytem Chrissie Hynde". Z kolei "The Times" ogłosił, że to "Pretenders w najlepszym wydaniu", a "The Telegraph" stwierdził, że "'Relentless' może być jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, jakie usłyszysz w tym roku".

Koncerty Pretenders: "Ostrzy jak zawsze"

W 2023 roku Pretenders zdecydowanie wypełnili swój niekończący się harmonogram tras koncertowych i tylko w ubiegłym roku zespół zagrał ponad 60 koncertów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie. Gdy wystąpili w londyńskiej sali Lafayette w ramach Tygodnia Niezależnych Miejsc, "The Guardian" stwierdził, że Pretenders "są tak ostrzy jak zawsze, a nowe piosenki kradną światło dzienne klasycznym hitom". Ich niespodziewany koncert na Glastonbury, z udziałem gości specjalnych - Johnny'ego Marra i Dave'a Grohla - został uznany za punkt kulminacyjny całego festiwalowego weekendu.

Patrząc w przyszłość, The Pretenders dołączą do Foo Fighters podczas ich nadchodzącej trasy koncertowej w USA w lipcu i sierpniu br. Zagrają również w Polsce - 18 marca będzie można zobaczyć ich w warszawskiej Stodole.