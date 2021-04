Krakowskie Zaduszki Jazzowe w nowej odsłonie. Kiedy odbędzie się najstarszy festiwal jazzowy w Europie?

Cztery koncerty główne i wydarzenia towarzyszące znalazły się w programie 66. Krakowskich Zaduszek Jazzowych, które odbędą się od 27 do 30 października. Zamiarem organizatorów jest przywrócenie temu festiwalowi dawnej świetności i podniesienie rangi koncertów.

Miłośnicy jazzu będą mogli usłyszeć m.in. Jazz Band Ball Orchestra, Boba Jazz Band, Old Metropolitan Band, zespół Laboratorium, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego i Capellę Cracoviensis, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Krzesimira Dębskiego, Henryka Miśkiewicza, Adama Czerwińskiego, Marka Napiórkowskiego, Agę Zaryan.



Festiwalowe koncerty będą się odbywać w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, w Nowohuckim Centrum Kultury i w Teatrze im. J. Słowackiego, a po nich w krakowskich klubach zaplanowano jam sessions. W ostatnim dniu festiwalu - podczas gali muzyki jazzowej - wręczone zostaną Złote Gwiazdy Helikonu - wyróżnienia dla jazzmanów i osób działających na rzecz popularyzacji muzyki jazzowej.



Organizatorzy mają nadzieję, że koncerty odbędę się na żywo, z udziałem publiczności.



"W tym roku ze względu na okoliczności zapraszamy artystów polskich. W programie festiwalu mamy cztery duże koncerty, które sięgną do tradycji krakowskiego i polskiego jazzu, ale wystąpią też gwiazdy współczesne" - mówił na konferencji prasowej poseł Ireneusz Raś, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 66. Krakowskich Zaduszek Jazzowych.

"To jest festiwal, który zawsze inspirował, chcemy do tego powrócić - być inspiracją dla artystów i organizatorów innych wydarzeń. Chcemy zrobić festiwal na najwyższym światowym poziomie i wrócić do najlepszych tradycji Krakowskich Zaduszek Jazzowych" - dodał.

Bilety na koncerty będą dostępne od 17 maja m.in. w punktach Info Kraków, kasach Teatru im. Słowackiego oraz online. Radna Małgorzata Jantos zwróciła uwagę, że niemal każdy jazzman w Polsce zaczynał swoją muzyczną karierę w Krakowie, gdzie w 1956 roku powstał klub Jazzowy Helikon. "Będziemy starali się przypomnieć poprzez zdjęcia te najstarsze koncerty, by pokazać jak długą historię mają Krakowskie Zaduszki Jazzowe" - zapowiedziała Jantos.



Jak podkreślił dyrektor artystyczny Krakowskich Zaduszek Jazzowych Marek Stryszowski przywołując słowa Niny Simone "jazz to nie tylko muzyka, ale sposób życia". "Hasło tegorocznej edycji Zaduszek to: 'Jazz dla wszystkich'. Być może zostanie ono z nami na dłużej" - mówił.



"Istotą jazzu jest spotkanie. Jazz online brzmi tak jak coca-cola bez cukru. Tak samo istotą teatru jest spotkanie, jednorazowość, niepowtarzalność, styk tego, co duchowe i realne, dlatego oczywistym jest, że teatr bierze udział w Zaduszkach Jazzowych, z czego jesteśmy dumni" - powiedział dyrektor Teatru im. Słowackiego Krzysztof Głuchowski.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe są najstarszym festiwalem jazzowym w Europie i drugim na świecie po Newport Jazz Festiwal na Rhode Island w USA. Pierwsza ich edycja odbyła się w 1954 roku.



Organizatorami tegorocznych Krakowskich Zaduszek Jazzowych są: nowohucka fundacja Sztuka Przyszłości we współpracy ze Stowarzyszeniem Leśny Partyzant oraz Izbą Przemysłowo-Handlową i Teatrem im. Juliusza Słowackiego. W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się: poseł Ireneusz Raś, Marek Stryszowski, prezes Fundacji Sztuka Przyszłości Aleksandra Marciniak, założyciel zespołu Wu-Hae Marcin "Bzyk" Bąk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, radna Małgorzata Jantos, prezes Krakchemii Andrzej Zdebski, wiceprezydent IPH Marcin Mazgaj i Krzysztof Głuchowski.